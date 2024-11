Kot so sporočili iz madridskega klub, so zdravniški pregledi pokazali, da si je Aurelien Tchouameni na torkovi tekmi lige prvakov zvil levi gleženj. Francoski reprezentant bo tako najverjetneje izpustil tekme španskega prvenstva proti Osasuni, Leganesu, Getafeju in Athleticu iz Bilbaa, pa tudi gostovanje ekipe 27. novembra pri Liverpoolu v ligi prvakov. Vrnil naj bi se v začetku decembra.

Prav tako na njega ne bo mogla računati francoska reprezentanca, ki se bo 14. in 17. novembra v ligi narodov merila z Izraelom oziroma Italijo. Francoz je proti Milanu, ki je tekmo v Madridu dobil s 3:1, ob polčasu ostal v slačilnici.