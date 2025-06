Ko vikend na Opatijski rivieri postane nepozabno gurmansko doživetje

Načrt je bil preprost: kratek vikend pobeg iz Slovenije, nekaj dni ob morju, malo sprostitve, nekaj sprehodov in dobra večerja. A že po prvem sprehodu ob Lungomareju in prvih kapljicah vina, ki so se čudovito ujele s kvarnerskimi škampi na buzaro, se je načrt v trenutku spremenil – na Opatijski rivieri sem ostal kar dva tedna.

Gurmanski raj z razgledom Foto: Siniša Gulić, TZ mesta Opatija

Vonj po soli, okusi Mediterana

Prvo srečanje z riviero je bilo kot povratek v nek drug čas, kjer dnevi mirno tečejo ob šumenju morja in med ulicami, obdanimi s čudovito arhitekturo. Prilagoditi se na dobro je bil res lahek izziv. Na Lungomareju, približno deset kilometrov dolgi obalni sprehajalni poti, je vsak korak dišal po borovcih in soli. Morje se je razprostiralo pred menoj, modro in tiho, kavarniške terase pa so vabile z zapeljivim vonjem sveže mlete kave in ravnokar pečenih rogljičkov. A pravi razlog za podaljšanje bivanja sem našel na krožniku.

Opatijska riviera – raj za gurmane

Večerja v majhni konobi v Opatiji je bila usodna. Prvi grižljaj kvarnerskega škampa, postreženega surovega z nekaj kapljami oljčnega olja in ščepcem morske soli, je bil kot poetičen vstop v novo dimenzijo okusov. Njegova tekstura, sladkoba, svežina morja – vse je bilo popolno. Divje šparglje, pravkar nabrane na pobočjih Učke, so postregli v obliki bogate fritaje. Okusi zemlje in zelišč so se prepletali v krožniku, vsak grižljaj pa je dišal po pomladi. Torta Kamelija, opatijski sladki dragulj, je sklenila večerjo. Okusi fig, mandljev in rogača so se nežno povezovali z marcipanom in čokolado ter ustvarili občutek, kot da sem okusil samo bistvo Mediterana.

Najboljši okusi, prežeti z ljubeznijo do morja. Foto: Siniša Gulić, TZ mesta Opatija

Koledar okusov, ki čakajo na vsakem koraku

V juniju lahko doživite Dneve češenj v Lovranu – mesec, posvečen sladkim lovranskim češnjam. Poseben poudarek je na Fešti od črešanj, ki poteka sredi meseca. Takrat se vonji svežih sladic in domačih izdelkov prepletajo s kapljicami naravnih vin.

Dnevi češenj v Lovranu Foto: Borut Brozović – Studio B, TZ občine Lovran

Med pogovorom z domačini sem izvedel, da jesen prinaša že 50. Marunado – festival, posvečen lovranskemu maronu, z bogato ponudbo izdelkov, jedi in prefinjenih sladic, ki s svojim okusom in vonjem navdušujejo vse generacije. Takrat sem vedel – še se vrnem.

Marunada v Lovranu Foto: Borut Brozović – Studio B, TZ občine Lovran

Izvedel sem tudi, da Opatija novembra – natančneje od 7. do 9. 11. – postane prava čokoladna prestolnica s Festivalom čokolade, ko se celotno mesto spremeni v sladko oazo, polno pralin, tort in toplih čokoladnih napitkov. Še en razlog za ponovni obisk.

Ko okus sreča gibanje

Čeprav me je vodila predvsem gastronomija, me je riviera vsak dan znova vabila k gibanju. Projekt Matuljicious/Matuljišs/Bike & Taste vključuje kolesarske ture, ki povezujejo lokalne dobrote in kulturno dediščino. Vozil sem se po starih poteh, ustavljal pri avtentičnih konobah ter okušal domače sire, pršut, oljčna olja in vina. Jutra so se začenjala s sprehodi ob morju, popoldnevi pa s kopanjem na skritih plažah med Ičići in Mošćeničko Drago, kjer kristalno čisto morje objema Učka.

Letni časi na krožniku

Pomlad diši po špargljih, poletje prinaša lahke ribje jedi z vini iz Učke, jesen slavi kostanj in marone, zima pa ponuja toplino domačih jedi in čarobnost oljčnih olj. Ne glede na letni čas – na Opatijski rivieri je vedno razlog, da ostaneš.

Kvarner Gourmet & Food – znak za prave poznavalce

Gostinci z oznako Kvarner Gourmet in Kvarner Food zagotavljajo vrhunsko kakovost in pristnost. Kjerkoli sem se ustavil – od preprostih gostiln do elegantnih restavracij – so me pričakali nasmehi, zgodbe o izvoru sestavin in krožniki, polni ljubezni. Prišel sem zaradi vikenda, ostal sem zaradi srca – in zaradi okusov. Na Opatijski rivieri ne ješ le zato, da bi jedel – tukaj se živi skozi hrano, vonjave in trenutke, ki ostanejo v spominu za vedno. Naslednjič? Pridem načrtno – in ostanem še dlje. Še posebej zato, ker vem, da Kvarner nosi naziv Evropska gastronomska regija 2026.

Za ljubitelje vina Foto: Marko Matešić, TZ občine Matulji