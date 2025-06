Kako kreirati idealno klimo v prostoru v treh korakih?

Ob nastopu vročine si želimo bivati in delati v prostorih z idealno "pomladno" klimo in povprečno temperaturo nastavljamo na 23 stopinj Celzija. Dobro je, da se na nakup pripravimo, saj je klimatska naprava dolgoročna investicija oziroma oprema, ki se fiksno vgradi v prostor, da bi dolgo zagotavljala primerno toplotno udobje. Predprodajna, prodajna in poprodajna storitev ponudnika so pomembni elementi, ki odločajo o vaši izbiri.

1. korak

Klimatske naprave kreirajo idealno toplotno udobje v prostoru, zato najprej razmislite:

ali bi s klimatsko napravo samo hladili ali tudi ogrevali prostore?

kam bi jo namestili, v enega ali več notranjih prostorov?

Klimatske naprave Mitsubishi Electric so trajnostna rešitev za vse leto in delujejo v hudi vročini in tudi pozimi, vse do –25 stopinj Celzija zunanje temperature. Investicija v energetsko učinkovito in varčno klimatsko napravo, ki učinkovito hladi in ogreva vse leto, je sprejemljivejša ob dejstvu, da je to sistem, ki se fiksno vgrajuje v prostor, služi vse leto in ima dolgo življenjsko dobo. Klimatsko napravo namesti pooblaščeni serviser v enem dnevu, v en prostor ali več prostorov, odvisno od potreb. Za kreiranje idealne klime pa boste nato poskrbeli sami, z enostavno uporabo daljinskega upravljalnika ali mobilne aplikacije MELCloud. Foto: Vitanest

2. korak

Pozanimajte se, kaj ponuja trg in katera znamka je že dolgo prisotna ter uveljavljena na slovenskem tržišču. Svetujemo izbiro strokovnjaka, ki je specializiran in ima dolgoletne izkušnje pri delu z blagovno znamko Mitsubishi Electric. Pooblaščeni monter zna strokovno in na podlagi izkušenj odgovoriti na vaša vprašanja, predvsem pa svetovati pri izbiri in namestitvi v prostor. Povprašajte ga o ključnih prednostih določenega modela, tehničnih specifikacijah, izjavah o skladnosti z evropskimi normativi, energetski nalepki, navodilih za uporabo in vzdrževanje, garanciji na napravo in montažo, zagotavljanju vzdrževanja in rezervnih delov ter zagotavljanju poprodajnega svetovanja. Tako si lahko ustvarite sliko o klimatskih napravah in prodajalcu ter si olajšate odločitev glede izbire.

3. korak

Smo uradni distributer Mitsubishi Electric in specilizirani za področje klimatizacije in ogrevanja s toplotnimi črpalkami. Ponujamo široko paleto modelov tudi glede na tip namestitve, od najbolj prodajanih stenskih do talnih, kasetnih, kanalskih in vgradnih. Kontaktirajte nas prek kontaktnega obrazca ali nas brezplačno pokličite na 080 1959.

konfigurator , s katerim lahko najdete pravo klimatsko napravo za vas. Preizkusite ga. Pripravili smo

Priporočali vam bomo lokalnega prodajalca/monterja klimatskih naprav, ki bo najprej opravil ogled in posvet neposredno na vašem objektu. Naše klimatske naprave prodajajo pooblaščeni prodajalci/monterji iz vse Slovenije, ki so specializirani in pooblaščeni za vgradnjo. Z monterjem preglejte osnovne značilnosti objekta, kot na primer velikost in razporeditev prostorov, ki jih nameravate klimatizirati, geografsko umeščenost objekta, lastnosti toplotnega ovoja in stavbnega pohištva, kot so vrata in okna. Pogovorite se tudi o namembnosti prostorov ter vaših potrebah. Tako boste prišli do izbire klimatske naprave po vaši meri in potrebah, našli boste ustrezno lokacijo namestitve ene ali več notranjih enot in lokacijo namestitve zunanje enote klimatske naprave. Na osnovi tega vam bo prodajalec/monter izstavil predračun, ki bo zajemal napravo in vgradnjo.

Ko se odločite za nakup, vam ostane samo, da se dogovorite za termin dobave in vgradnje.

NAMIG: Pri izbiri lokacije umestitve klimatske naprave bodite pozorni na vaše bivalne navade in s tem določitev prostora namestitve, ki bo najprimernejši z vidika gibanja zraka in enakomernega toplotnega udobja. Ravno tako izberite lokacijo namestitve zunanje naprave, da z delovanjem ne bo motila vas, mimoidočih ali sosedov.