V živo: Norris tri kroge pred ciljem trčil v ekipnega kolega!

Kako se je razpletala VN Kanade



CILJ! Russell do četrte zmage v formuli 1, Verstappen z drugim mestom pridobiva v borbi za prvaka, Antonelli prvič na stopničkah, vodilni v prvenstvu Piastri četrti in nato oba Ferrarija. Norris z odstopom.



Zadnji krog: 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Antonelli, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Hamilton, 7. Alonso, 8. Hulkenberg, 9. Ocon, 10. Sainz



Predzadnji krog: Na stezi je varnostni avto, saj je Norrisov dirkalnik razbit na ciljni ravnini. Dirka se bo torej končala za varnostnim avtomobilom.



Še 3 krogi: Trčenja ekipnih kolegom! Norris in Piastri sta bila na zadnji ravnini kolo ob kolesu, Avstralec je ostal spredaj, nato pa na cilji ravnini še en napad Angleža. Norris je s prednjim krilcem zadel v zadnjo Piastrijevo pnevmatiko in nato v zid ob boksih. "Moja napaka. Zelo neumno," je pošteno priznal Anglež. Varnostni avto.



Še 4 krogi: Russell in Verstappen imata nekaj varne prednosti, oba McLarna pa sta tik za tretjim Antonellijem.



Še 6 krogov: 1. Russell, 2. Verstappen +2,3, 3. Antonelli +4,5, 4. Piastri +5,8, 5. Norris +6,2, 6. Leclerc +22,0, 7. Hamilton, 8. Hukenberg, 9. Alonso, 10. Ocon



Še 8 krogov: Norris je na Piastrijevem izpuhu. Bomo videli prehitevanje?



Še 10 krogov: 1. Russell, 2. Verstappen +2,1, 3. Antonelli +3,7, 4. Piastri +5,3, 5. Norris +5,9, 6. Leclerc +18,6, 7. Hamilton, 8. Hukenberg, 9. Alonso, 10. Ocon



Še 11 krogov: Prvih pet je zdaj v vsega šestih sekundah razmaka. Norris je manj kot sekundo za ekipnim kolegom. Napeti zadnji krogi!



Še 15 krogov: 1. Russell, 2. Verstappen +2,2, 3. Antonelli +3,6, 4. Piastri +4,3, 5. Norris +6,9, 6. Leclerc +18,7, 7. Hamilton, 8. Ocon*, 9. Sainz*, 10. Hulkenberg (*brez postanka)



Še 16 krogov: Leclerc je zapeljal v bokse in padel na šesto mesto. Med prvimi petimi pa je zdaj samo pet sekund. Lahko kdo poskusi s prehitevanjem?



Še 20 krogov: Leclerca še čaka drugi postanek. Zadnji del bo odpeljal z mehkejšimi gumami kot tekmeci, a bo vseeno težko prišel višje od šestega mesta.



Še 22 krogov: 1. Leclerc*, 2. Russell +2,5, 3. Verstappen +5,8, 4. Antonelli, 5. Piastri, 6. Norris, 7. Hamilton, 8. Alonso*, 9. Alonso, 10. Sainz (*brez drugega postanka)



Še 25 krogov: Piastri v bokse, na bele gume, vrnil se je za Antonellija. Na drugi postanek tudi Hamilton, ki ima nekaj težav z dirkalnikom in zato ni konkurenčen.



Še 26 krogov: 1. Piastri, 2. Norris, 3. Leclerc, 4. Russell*, 5. Verstappen*, 6. Antonelli*, 7. Hamilton, 8. Alonso, 9. Ocon, 10. Sainz (*dva postanka)



43. krog: Russell je zapeljal v bokse in se vrnil pred Verstappna. V vodstvu je zdaj Piastri, ki še ni drugič menjal pnevmatike.



39. krog: Antonelli je reagiral na Verstappnov postanek in šel na drugi postanek. Oba sta zdaj na belih gumah. Mladi Italijan se je na stezo vrnil tik za prvaka.



38. krog: Verstappen prvi na drugi postanek, takoj ko ga je ujel Antonelli.



37. krog: Russell je prednost pred Verstappnom povečal na pet sekund, Antonelli je že tik za aktualnim svetovnim prvakom.



35. krog (polovica dirke): 1. Russell, 2. Verstappen +4,0, 3. Antonelli +7,0, 4. Piastri +9,0, 5. Norris, 6. Leclerc, 7. Hamilton, 8. Ocon*, 9. Alonso, 10. Sainz (*brez postanka)



34. krog: Četrti Piastri je 10 sekund za vodilnim Russellom. McLaren na tej stezi ni hiter kot na prejšnjih, Mercedesu se nasmiha zmaga.



32. krog: 1. Russell, 2. Verstappen +2,4, 3. Antonelli +7,2, 4. Piastri, 5. Norris, 6. Leclerc, 7. Hamilton, 8. Ocon*, 9. Sainz*, 10. Alonso (*brez postanka)



29. krog: V bokse je zavil tudi Norris (rumene gume), tako so na prvih treh mestih znova Russell, Verstappen in Antonelli kot po uvodnem krogu.



28. krog: Leclerc na prvi postanek, še enkrat na trše bele gume. A prvi, da ne razume te izbire. Imel bo še en postanek.



26. krog: Russell je brez težav na zadnji ravnini prehitel Leclerca.



25. krog: 1. Norris*, 2. Leclerc* +3,1, 3. Russell +4,3, 4. Verstappen, 5. Antonelli, 6. Piastri, 7. Hamilton, 8. Ocon*, 9. Sainz*, 10. Cunoda* (*brez postanka)



22. krog: Russell je s postankom več že ujel Norrisa in Leclerca.



19. krog: 1. Norris*, 2. Leclerc* +3,3, 3. Russell +6,1, 4. Verstappen, 5. Antonelli, 6. Piastri, 7. Hulkenberg*, 8. Albon*, 9. Ocon*, 10. Hamilton (*brez postanka)



17. krog: Norris in Leclerc, še brez postanka s tršimi gumami, sta zdaj na prvih dveh mestih. Russell je tretji pred Verstappnom.



14. krog: Na postanek tudi Antonelli, ki se je na stezo vrnil za Verstappna. Norris je želel prehiteti Hamiltona, a je ta zapeljal v bokse.



13. krog: Tudi vodilni Russell že na prvo menjavo pnevmatik.



12. krog: Antonelli je skušal z napadom na Verstappna, a je svetovni prvak zapeljal v bokse. Zelo hiter postanek. Na taktiki treh postankov?



11. krog: Norris je za šesto mesto prehitel Alonsa. Zdaj bi morala Anglež in Leclerc unovčiti bolj vzdržljive bele gume.



8. krog: 1. Russell, 2. Max Verstappen +1,5, 3. Antonelli +3,0, 4. Piastri, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Norris, 8. Leclerc, 9. Hulkenberg, 10. Colapinto



4. krog: Verstappen je manj kot sekundo za vodilnim. Antonelli zaostaja že tri sekunde, četrti Piastri pa že pet.



2. krog: 1. Russell, 2. Max Verstappen, 3. Antonelli, 4. Piastri, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Norris, 8. Leclerc, 9. Hulkenberg, 10. Colapinto



Štart! Dober štart obeh Mercedesov. Russell je brez težav zadržal prvo mesto pred Verstappnom, Antonelli pa je v tretji zavoj prehitel Piastrija.



Krog za ogrevanje. Norris in Leclerc začenjata na trših belih pnevmatikah, vsi pred njima pa na rumenih. Sončen in vroč dan je v Montrealu.



Deseta dirka sezone bi morala biti še toliko bolj zanimiva, ker je več dirkačev na štartu nižje od želja in pričakovanj: Piastri, Hamilton in predvsem Norris ter Leclerc. Hamilton sporoča, da računa na zmagovalni balkon.



Štartna mesta (70 krogov): 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Piastri, 4. Antonelli, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Norris, 8. Leclerc, 9. Albon, 10. Colapinto

Pred štartom 10. dirke sezone

Max Verstappen je bil na sobotni novinarski konferenci pošteno jezen na novinarje. Foto: Reuters

Lando Norris je bil na kvalifikacijah samo sedmi. Foto: Reuters Zanimivo tako kot lani sta si tudi letos na VN Kanade prvo startno vrsto pridirkala George Russell (Mercedes) in Max Verstappen (Red Bull). Pred 12 meseci je zmagal Nizozemec, Britanec je končal na tretjem mestu. Vmes se je vrinil Lando Norris (McLaren), ki je to nedeljo šele na sedmem startnem mestu. Če je prvima dvema uspel vrhunski kvalifikacijski krog, pa je mladi britanski dirkač znova pogorel v preveliki želji. Norrisa pritisk vse bolj zdeluje, potem ko je kot prvi favorit sezone za zdaj v senci ekipnega tekmeca Oscarja Piastrija (McLaren). Avstralec je bil na kvalifikacijah tretji.

Pred 14 dnevi sta trčila

George Russell si je prvič letos privozil "pole position". Foto: Reuters Prva štartna vrsta v Montrealu na dirkališču Gilles Villeneuve Russell – Verstappen je še toliko bolj zanimiva, ker sta pred 14 dnevi v Barceloni trčila. Dirkač Red Bulla je povsem znerviran namerno zavil in zadel v prvega aduta Mercedesove ekipe. Aktualni prvak je zato dobil tri kazenske točke. Ima jih že 11. Če bo na tej ali naslednji dirki dobil še eno, mu grozi dirka suspenza (po enem letu se kazenske točke brišejo). Ima pa Verstappen vprašanj na to temo že vrh glave. Dobil ga je tudi po kvalifikacijah: "Tega mi res ni več treba poslušati. Res me jezite. O tem ste spraševali že v četrtek. To je izguba časa, prav otročje."

Verstappen je v četrtek dejal, da zaradi grožnje po dirki suspenza ne bo dirkal nič manj agresivno. Pa bi moral, meni nekdanji prvak Nico Rosberg, ki zdaj dela kot televizijski analitik na Sky Sports. Po dirki v Barceloni je nekdanji dirkač Mercedesa dejal, da bi ga sam diskvalificiral. "Max bi moral biti zdaj bolj previden, kar bi bila prednost za Georga. Ta nima česa izgubiti, ni v igri za prvaka. Verstappen je še v boju za naslov. V teoriji bi torej moral biti bolj previden. Vemo pa, da ne bo. Njemu je vseeno, ali ima 11 kazenskih točk ali nobene."

George Russell še nima pogodbe za sezono 2026, a je vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff po kvalifikacijah dejal, da jim Britanec daje veliko razlogov, da jo podaljšajo in je samo še vprašanje časa, kdaj bo prišlo do dogovora.