Crikveniško-vinodolska riviera: raj za ljubitelje narave in aktivnih počitnic – tik ob Sloveniji

Če iščete idealno destinacijo za aktivne počitnice, kjer se naravne lepote, športne avanture in vonj morja združijo v nepozabno izkušnjo, Riviera Crikvenica-Vinodol čaka prav vas! Ta čarobna regija v srcu Kvarnerja, le nekaj ur vožnje od Slovenije, ponuja popolno priložnost za sprostitev, raziskovanje in rekreacijo vse leto. Tukaj je tridnevni itinerar za nepozabne aktivne počitnice.

Neprecenljiv razgled kot nagrada Foto: TZ Crikveniško-vinodolska riviera

1. dan: Morje, vonji borovcev in Ljubavna cestica

Vaš aktivni pobeg se začne s sprehodom ob morju po čudovito urejenih sprehajalnih poteh Crikvenice in Selca. Svobodno vdihnite morski zrak in vpijte vonje borovcev, ki se dvigajo nad obalo. Romantične duše si v popoldanskih urah lahko privoščijo sprehod po znani Ljubavni cestici. Pot vas popelje skozi dišečo gozdno površino in ponuja trenutke romantike, kulture in tišine – idealno za lahek začetek aktivnih počitnic. Večer preživite v eni od lokalnih restavracij, kjer boste lahko okušali ribje specialitete in domača vina. Posebne izkušnje v Crikvenici spomladi in jeseni je Turistična zveza Grada Crikvenice vključila v program Experience Crikvenica (Outdoor-Gastro-Wellness). Projekt vključuje aktivnosti na prostem, sprostitvene wellness programe v hotelih in zdravstvenih ustanovah na območju riviere ter posebne gastronomske ponudbe v izbranih gostinskih objektih na Rivieri Crikvenica-Vinodol.

Možnosti za številne aktivnosti tik ob morju. Foto: TZ Crikveniško-vinodolska riviera

2. dan: Razgledišče Oči Vinodola in adrenalinska pustolovščina

Po zajtrku se odpravite proti notranjosti: čaka vas pustolovščina med Očmi Vinodola. Predlagamo to pot:

• Začnite na Mahavici nad Tribaljem, kjer vas čakajo razgledi na hribčke in modri Kvarner.

• Nadaljujte proti Gradini in odkrijte ostanke kapelice sv. Jurija in staro pokopališče.

• Če si želite več izzivov, nadaljujte proti Svibi ali Kuku, kjer se razgled odpira vse do veličastnega Velebita.

Ljubitelji adrenalina lahko popoldne izkoristite za jadralno padalstvo ali športni ribolov na bližnjem Tribaljskem jezeru. Tisti mirnejšega duha si lahko ogledajo Mediteranski labirint in najdejo notranji mir, ko hodijo po njegovih simboličnih poteh.

Ena izmed številnih razglednih točk Foto: TZ Crikveniško-vinodolska riviera

3. dan: FIT4NOVI doživetje in Novi Trail

Tretji dan je rezerviran za pravi športni izziv! Med pomladjo in zgodnjo poletno sezono Novi Vinodolski živi v ritmu manifestacije FIT4NOVI. Izberite:

• nordijsko hojo skozi vijugaste poti vinodolskih gozdov

• ali pa se udeležite vodenih storytelling kolesarskih tur: od raziskovanja labirintov do odkrivanja starih ribiških zgodb.

Za najpogumnejše je pripravljen Novi Trail – tek po mestnem središču in zaledju, idealno za vse tekače, ne glede na pripravljenost. Po aktivnosti se sprostite na after-run zabavi ob lokalnih specialitetah. Otroci? Zanje so namenjene posebne dirke in delavnice – tukaj celotna družina najde svoj ritem.

Kolesarska dirka FIT4Novi Foto: TZ Crikveniško-vinodolska riviera