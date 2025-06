Presenečenje: Odstopil je predsednik Renaulta Luca De Meo

Po petih letih se je s čela Renaulta umaknil izvršni direktor Luca de Meo, bo neuradno vodil podjetje Kering - to je lastnik Guccija.

Luca de Meo se je pred petimi leti k Renaultu preselil iz Seata in je pri francoskem proizvajalcu začel aktivno preobrazbo družbe pod oznako Renaultion. Na ceste so poslali več hibridov, obudili nekaj starejših Renaultovih imen, obenem pa predstavili tudi več novih električnih avtomobilov.

Pri skupini Renault so potrdili de Meov odhod. Sodeč po uradnem sporočilu bo od zdaj svoje nove izzive iskal izven avtomobilskega sektorja. Po poročanju francoskega časnika El Figaro bo prevzel družbo Kering, ki je lastnik Guccija. Renault in de Meo se bosta uradno razšla 15. julija. Do takrat bo še vodil družbo, Renault pa je medtem že začel aktivnosti z iskanjem novega izvršnega direktorja.

“V življenju pride trenutek, ko veš, da je tvoje delo opravljeno. Rezultati govorijo sami zase, so najboljši v naši zgodovini. Imamo močno ekipo in strategijo že za naslednjo generacijo naših avtomobilov. Zato sem se odločil, da vodenje predam naslednikom,” je povedal de Meo.

Njegov odhod iz Renaulta je presenečenje. De Mea so pred tedni povezovali z vodenjem Stellantisa (medtem ga je prevzel Antonio Filosa) in takrat je izjavil, da nima želje po odhodu iz Renaulta in da mora tam še narediti nekaj stvari.