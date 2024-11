Guardiola: Vedno se nekaj zgodi prvič, upam, da se tokrat ne bo

V angleški premier ligi se ta konec tedna igrajo tekme 11. kroga. Vodilni Liverpool v soboto zvečer gosti udeleženca lige prvakov Aston Villo. Manchester City, ki je drugi, bo niz porazov skušal prekiniti v Brightonu. Chelsea in Arsenal, ki sta s po 18 točkami na četrtem in petem mestu, pa se bosta v nedeljo udarila na mestnem derbiju.

Manchester City je prvič po šestih letih in pol doživel tri zaporedne poraze. V ligaškem pokalu jih je premagal Tottenham, v premier ligi Bournemouth in nazadnje še Sporting v ligi prvakov. Slednji je sredi tedna slavil s kar 4:1. "Vedno se nekaj zgodi prvič, upam, da se tokrat ne bo," je pred sobotno tekmo v Brightonu (18.30) dejal Pep Guardiola, ki v trenerski karieri še nikdar ni doživel štiri zaporedne poraze. Guardiola ne more računati na Jacka Grealisha, ki se še vrača po poškodbi hrbta, pa čeprav je bil ta vpoklican na reprezentančno akcijo Anglije.

Liverpool je vodilna ekipa premier lige. Foto: Reuters Vodilni Liverpool v soboto ob 21.00 doma igra z Aston Villo. Ekipi na lestvici loči sedem točk. Ko so se nazadnje pomerili (spomladi, je bilo 3:3.

V nedeljo bosta v središču pozornosti Manchester United in londonski derbi. Rdeči vragi bodo ob 15. uri gostili Leicester. Pred prihodom novega trenerja Rubena Amorima iz Sportinga United še vodi Ruud van Nistelrooy. Sredi tedna so v četrtem krogu evropske lige le prišli do prve zmage, v premier ligi pa imajo po 10 tekmah samo tri. Pod pritiskom je tudi Arsenal, ki ni zmagal zadnje tri premierligaške tekme. Ima le pet zmag, prav toliko Chelsea, ki mu z novim trenerjem Enzom Maresco tako dobrega začetka sezone ni nihče pripisoval. Londonski derbi se v nedeljo začne ob 17.30. Spomladi so topničarji slavili s 5:0, modri pa so ta dvoboj nazadnje dobili avgusta 2021.

