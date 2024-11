Uradno: Ruben Amorim je novi trener Manchester Uniteda

Portugalski nogometni strokovnjak Ruben Amorim je novi trener Manchester Uniteda, je danes sporočil angleški klub. Pogodbo so sklenili do leta 2027, na trenerskem mestu je zamenjal Nizozemca Erika ten Haga, ki je brez službe ostal v ponedeljek.

United je z objavo na spletni strani danes le potrdil namige, ki so v nogometnem svetu 39-letnega Portugalca že nekaj dni povezovali z rdečimi vragi. Na novem delovnem mestu ga pričakujejo 11. novembra, pred tem bo kot trener Sportinga s svojo dosedanjo ekipo dokončal delo na zadnjih treh tekmah pred reprezentančnim premorom.

Pogodba do leta 2027

Kot je še sporočil klub z Old Trafforda, je Amorim sklenil pogodbo do leta 2027 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Do 11. novembra pa bo ekipo še vodil začasni trener Ruud van Nistelrooy.

"Ruben je eden najbolj obetavnih mladih trenerjev v evropskem nogometu. Odlikoval se je kot igralec in trener ter vedno osvajal lovorike," so novo pridobitev predstavili pri Unitedu.

It's done.



Bem-vindo ao Manchester United, Ruben Amorim 🇵🇹🤝🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 1, 2024

Amorim je s Sportingom osvojil dva naslova portugalskega prvaka, s prvim je prekinil 19 let dolgo sušo lovorik v državnem prvenstvu pri zeleno-belih.

Ten Hag je v Manchestru delal od aprila 2022, rdeče vrage pa je popeljal do dveh pokalnih lovorik. A že lanska sezona z le osmim mestom v premier ligi ni bila uspešna, letos pa gre rdečim vragom še slabše. United je trenutno šele na 14. mestu lige, Nizozemca pa je dokončno odnesel nedeljski poraz z West Hamom.