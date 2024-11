V živo: Aston Villa nagaja Tottenhamu

Arsenal je na uvodni tekmi 10. kroga angleške premier lige doživel drugi ligaški poraz sezone. Šved Alexander Isak je že v 12. minuti zadel za zmago Newcastla z 1:0. Nato sta bila na delu vodilni Manchester City in drugi Liverpool. Sinjemodri so po izpadu iz ligaškega pokala zdaj izgubili še Bournemouthom (1:2). Tudi redsi so zaostajali z 0:1, a v drugem polčasu pripravili preobraz za zmago nad Brightonom z 2:1 in vodstvo na lestvici. Pravkar se merita Tottenham in Aston Villa.

Nogometaši Arsenala so še na tretji zaporedni tekmi angleškega prvenstva ostali brez zmage. V 10. krogu so z 0:1 izgubili v Newcastlu. To je bil po Bournemouthu njihov drugi poraz zapovrstjo na gostovanjih, med njima pa so še doma remizirali z Liverpoolom. Newcastle pa je prekinil niz petih tekem brez zmage.

Varovanci Mikaela Artete so bili proti organizirani obrambni igri Newcastla bolj ali manj nemočni. Kljub terenski premoči skozi vso tekmo so se mu stvari začele podirati, ko so v 12. minuti domači povedli. Anthony Gordon je z desne strani poslal natančen predložek, v sredini pa je bil neoviran Alexander Isak, ki je bil natančen s strelom z glavo. Švedski reprezentant se je med strelce vpisal že na tretji zaporedni tekmi. To je bila tudi edina prava priložnost v prvem delu tekme. V drugem polčasu je bila premoč gostov še bolj izrazita, toda domači so bili v protinapadih nevarnejši. Sta se pa Arsenalu vendarle ponudili dve priložnosti, obe je imel Declan Rice, v prvi je po samostojnem prodoru za las streljal mimo gola, nenatančen pa je bil tudi v sodnikovem dodatku.

Izgubil še Manchester City, Liverpool povedel na lestvici

Joško Gvardiol Foto: Reuters Po desetem krogu ni več nepremagane ekipe. Kot zadnji je ničlo zabeležil Manchester City, ki je z 1:2 izgubil na gostovanju pri Bournemouthu. Njegov poraz je izkoristil Liverpool, ta je po preobratu z 2:1 ugnal Brighton in spet prevzel vodstvo na lestvici, pred Cityjem ima dve točki prednosti.

Manchester City je med tednom izpadel iz ligaškega pokala, trener Pep Guardiola pa se je pritoževal zaradi številnih poškodb. V Bournemouthu, kjer je letos že padel Arsenal, je sestavil spoštovanja vredno ekipo, ki pa je imela očitne težave, najbrž tudi psihološke. Domači so začutili priložnost, na začetku pritisnili na tekmečeva vrata, kar se jim je obrestovalo.

V deveti minuti so povedli, ko je Miloš Kerkez prodrl po levi strani, zavrnil žogo v sredino, Antoine Semenyo jo je ob neodločnemu Jošku Gvardiolu lepo sprejel, s strelom iz obrata pa tudi premagal vratarja Edersona. Po prejetem so gosti prevzeli pobudo, a imeli jalovo premoč. Domači so prežali na protinapade, v 64. minuti pa se enega izmed njih tudi izkoristili. Spet je večino dela opravil Kerkez, piko na i pa je postavil Evanilson. Gosti so prek Gvardiola v 82. minuti zaostanek znižali, več pa jim ni uspelo.

Mohamed Salah Foto: Reuters Še v 68. minuti dvoboja med Liverpolom in Brightonom je kazalo, da bodo izgubile vse tri vodilne ekipe prvenstva. Gosti so namreč v mestu Beatlesov vodili, s protinapadov bi lahko dosegli še kakšen gol, toda na koncu so se reči zasukale. Cody Gakpo je v 69. minuti poslal žogo v sredino, tam je gneča v kazenskem prostoru zmedla gostujočega vratarja Barta Verbruggena, čeprav se pred njim Darwin Nuñez žoge ni dotaknil, pa je končala v mreži. Že tri minute pozneje pa so domači spet povedli, za to je bil zaslužen top v levici Mohameda Salaha.

