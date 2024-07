Argentina z zmago nad Kanado do finala celinskega tekmovanja

Svetovni nogometni prvaki Argentinci so prvi finalisti matičnega celinskega prvenstva. V polfinalu tekmovanja Copa America so na MetLife Stadium v New Jerseyju z 2:0 premagali Kanado, sicer gostjo tega južnoameriškega prvenstva. Zadetka sta dosegla Julian Alvarez in Lionel Messi.

Za Messija in soigralce je to tretji zaporedni finale velikega tekmovanja po južnoameriškem prvenstvu leta 2021 in mundialu pred dvema letoma. Na obeh preteklih tekmovanjih je Argentina slavila končno zmago.

V finalu se bo tokrat pomerila z boljšim z drugega polfinala med Urugvajem in Kolumbijo. Ta je na sporedu v četrtek ob 2. uri po slovenskem času.

Belo-modri so za polfinale prihranili svojo najboljšo predstavo ne prvenstvu, ki poteka v ZDA. Kanada jim je s svojo hitro igro in visokim pritiskom ustvarila nekaj težav le v uvodnih minutah, nato so vajeti v svoje roke vzeli Argentinci.

Kanadčanom je veliko težav na desnem krilu povzročal Angel Di Maria, ki je v sredini redno iskal Messija. A do prvega zadetka za Argentino je v 22. minuti pripeljala kombinacija Rodrigo De Paul - Alvarez. De Paul je iz sredine poslal visoko žogo do napadalca Manchester Cityja, ki jo je spretno sprejel in si ustvaril dovolj prostora za uspešni zaključek mimo kanadskega vratarja Maxima Crepeauja.

V nadaljevanju je več priložnosti ustvarila trojica Di Maria, Messi in De Paul. Slednji je bil vpleten tudi pri drugem zadetku, ko je v 51. minuti po velikem pritisku Argentine našel Enza Fernandeza. Ta je streljal proti vratom, njegovega strela pa se je dotaknil Messi in žogo usmeril v mrežo za prvi zadetek na tekmovanju.

Veselje Argentincev po zmagi nad Kanado. Foto: Guliverimage

Kaj je po zmagi povedal Messi?

"Neverjetno je, kar je ta skupina naredila, kar je reprezentanca Argentina dosegla v zadnjem obdobju," je za TyC Sports dejal Messi. "Ni se lahko znova prebiti do finala, kjer bomo branili naslov. Doživljam, kar sem doživljal že na prejšnjem južnoameriškem prvenstvu in na svetovnem prvenstvu ... uživam do konca," je dodal 37-letni superzvezdnik.

Argentina je v nadaljevanju brez večjih težav držala prednost dveh zadetkov, vratar Emiliano Martinez pa ni imel veliko dela. V enega od njegovih redkih posredovanj ga je tik pred koncem prisilil Tani Oluwaseyi, ki je stopil na igrišče za Kanado v drugem polčasu.

Četa Lionela Scalonija bo tako v zgodnjih jutranjih urah v ponedeljek po slovenskem času lovila še tretjo zaporedno lovoriko na velikih turnirjih.

Preberite še: