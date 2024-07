Urugvaj po enajstmetrovkah premagal Brazilijo, Kolumbija zanesljivo

Nogometni reprezentanci Urugvaja in Kolumbije sta zadnja polfinalista južnoameriškega prvenstva, ki poteka v ZDA. V četrtfinalu so Urugvajci po enajstmetrovkah s 4:2 premagali Brazilijo, Kolumbija je s 5:0 odpravila Panamo.

Urugvaj in Brazilija sta v rednem delu tekme igrala neodločeno 0:0, tako da so o polfinalistu odločali streli z bele točke.

Izbranci trenerja Marcela Bielse so na koncu slavili s 4:2. Brazilci so odločilni del tekme začeli slabo, saj je urugvajski vratar Sergio Rochet ubranil že prvo enajstmetrovko Ederju Militu. Douglas Luiz pa je nato v tretji seriji zadel le okvir gola.

Tudi zmagovalci enajstmetrovk niso izvedli brez napak, v četrti seriji je Joseju Marii Gimenezu strel vratar Alisson ubranil, a je nato v peti zmago potrdil Manuel Ugarte.

Urugvaj je do velikega uspeha prišel številčno oslabljen, saj je od 74. minute igral le z desetimi. Nahitan Nandez je po prekršku nad Rodrygom in ogledu posnetka dobil rdeč karton.

V sredo se bo Urugvaj v polfinalu meril s Kolumbijo. Ta v četrtfinalu ni imela toliko dela, v Glendalu je Panamo odpravila gladko s 5:0.

James Rodriguez je dosegel dva gola, enega z bele točke, že v osmi minuti je prvi gol dosegel Jhon Cordoba, pred koncem prvega polčasa pa tretjega po podaji Rodrigueza Luis Diaz. Kolumbijci, neporaženi že na 27 zaporednih tekmah, niso popuščali in so v nadaljevanju dosegli še dva gola, uspešna sta bila Richard Rios in Miguel Borja z bele točke v sodnikovem dodatku.

V drugem polfinalu bosta v torek igrala svetovni in aktualni južnoameriški prvak Argentina in Kanada, ki sta v petek napredovali po enajstmetrovkah. Argentina je premagala Ekvador, Kanada pa Venezuelo.

Preberite še: