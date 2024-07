Brazilcem le remi proti Kolumbiji in drugo mesto v skupini

Nogometna reprezentanca Brazilije je v 3. krogu predtekmovalne skupine D pokala Amerike igrala 1:1 proti Kolumbiji in se uvrstila v četrtfinale. V skupini je bila druga, zmagala je Kolumbija ter se bo pomerila s Panamo, drugo v skupini C. Brazilijo v Las Vegasu v noči na nedeljo po slovenskem času čaka težak obračun z Urugvajem, prvim v skupini D. Na drugi tekmi dneva je Kostarika premagala Paragvaj z 2:1. Obe ekipi sta končali turnir, ki poteka v ZDA.

Branilka naslova Argentina se bo z Lionelom Messijem na čelu v petek ob tretji uri zjutraj po srednjeevropskem času v pomerila z Ekvadorjem, dan pozneje pa presenetljivo ekipa Venezuele proti Kanadi.

Brazilija se je s težkim remijem proti Kolumbiji uvrstila izločilne boje. Na stadionu Levi's v ameriškem mestu Santa Clara sta ekipi gola zadeli v prvem polčasu, v katerem je bilo na obeh straneh 17 prekrškov in štirje rumeni kartoni.

Prvi zadetek, vreden ogleda, je padel v dvanajsti minuti. Raphinha je s prostega strela poslal zavito žogo čez zid v desni zgornji kot vrat tekmecev. To je bil prvi zadetek Brazilije s prostega strela po več kot štirih letih in pol. Nazadnje je to uspelo Philippeju Coutinhu proti Južni Koreji 19. novembra 2019. Za Kolumbijo je izenačil bočni branilec Daniel Munoz po lepi akciji v drugi minuti sodnikovega dodatka.

Tekma med Brazilijo in Kolumbijo v severni Kaliforniji je ponudila tisto, kar je obljubljala že na začetku. Bila je vroča s številnimi napetimi dvoboji in rumenimi kartoni, saj sta se obe ekipi borili za prvo mesto v skupini. V drugem delu je Brazilija precej upočasnila ritem in Kolumbija si je pripravila nekaj priložnosti, a nobeni ekipi ni uspelo doseči zmagovitega zadetka.

Kolumbija je na 26 mednarodnih tekmah v nizu ostala neporažena, zadnjič jo je v začetku leta 2022 premagala Argentina. Selecao bo morala v četrtfinalu igrati brez zvezdnika Real Madrida Viniciusa Juniorja. Ključni igralec Brazilije je že na začetku tekme po prekršku nad Jamesom Rodriguezom prejel drugi rumeni karton na turnirju.

Pirova zmaga Kostarike

Kostarika je na drugi tekmi že v prvih sedmih minutah dosegla dva gola in tako upala na preboj v nadaljevanje, a bi morala Brazilija izgubiti. Zadela sta Francisco Calvo in Josimar Alcocer. Ramon Sosa je bil nato uspešen za Paragvaj, ki je ostal po treh tekmah brez točke. Kostarika je v skupini D končala na tretjem mestu s štirimi točkami, eno več je zbrala Brazilija.