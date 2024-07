Letalo španske družbe Air Europa je v ponedeljek moralo zasilno pristati v Braziliji, potem ko ga je zajela huda turbulenca, med katero se je poškodovalo 40 od skupno 325 potnikov na relaciji med Madridom in Montevideom.

Letalo je v zgodnjih jutranjih urah iz varnostnih razlogov pristalo v Natalu na severovzhodu Brazilije, so sporočili iz Air Europa. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, so med poškodovanimi državljani Španije, Argentine, Urugvaja, Izraela, Bolivije in Nemčije.

Od skupno 40 ljudi, ki so jih zdravstveno oskrbeli, jih je bilo v ponedeljek popoldan v bolnišnici še 11.

V zadnjem podobnem incidentu je maja na poletu družbe Singapore Airlines iz Londona v Singapur zaradi hude turbulence umrl 73-letni britanski državljan, še 30 potnikov in članov posadke pa je bilo poškodovanih.