Brazilci do zmage v zadnji minuti, Argentincem uspelo brez Messija

Vinicius Junior iz Reala Madrida je dosegel odločilni gol v sodnikovem dodatku na stadionu Mane Garrincha v prestolnici Brasilia. Prvo letošnjo kvalifikacijsko tekmo je Brazilija začela silovito in povedla že po šestih minutah iz uspešno izvedene enajstmetrovke Raphinhe. Malo pred polčasom (41. minuta) je izenačil Luis Diaz iz Liverpoola. Drugi polčas so zaznamovali številni prekrški in prekinitve igre. Brazilski vratar Alisson in klubski soigralec Diaza je moral iz igre zaradi poškodbe. Šele v deveti minuti sodniškega dodatka je odločil Vinicius z golom z razdalje.

Brazilija je z zmago skočila na drugo mesto južnoameriških kvalifikacij z 21 točkami iz 13 tekem. Na vrhu so svetovni prvaki Argentinci z 28 točkami, potem ko so z 1:0 premagali Urugvaj. Edini gol na tekmi je po podaji Juliana Alvareza zabil nogometaš francoskega Lyona Thiago Almada.

Po podaji Juliana Alvareza je za minimalno zmago Argentine zadel Thiago Almada. Foto: Reuters

Kvalifikacije za SP 2026, 13. krog:

Petek, 21. marec:

Sobota, 22. marec:

Lestvica: