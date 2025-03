Po rojstvu sina sta si privoščila oddih na luksuzni jahti #foto

44-letna supermanekenka Gisele Bündchen, ki je v začetku februarja rodila sina, si je s partnerjem Joaquimom Valentejem ob obali Miamija privoščila enodnevni oddih na 1,2 milijona dolarjev (1,11 milijona evrov) vredni novi jahti znamke Schaefer. Jahto sta si slavna manekenka in učitelj ju-jitsuja kupila prav ob rojstvu njunega prvega skupnega otroka in slabih dveh letih zveze.

Foto: Profimedia

S partnerjem sta si privoščila romantično vožnjo z jahto v morju ob Miamiju, na palubi sta jedla kosilo in se strastno objemala in poljubljala. Da novopečena starša nista mogla umakniti rok drug z drugega, so omenili tudi na portalu Page Six. V prostem dnevu sta uživala v brezskrbnih objemih in crkljanju.

Na jahti so se jima pred dnevi pridružili tudi Giselini otroci, družinski člani in prijatelji. Foto: Profimedia

Brazilska lepotica je pokazala tudi svoje izklesano poporodno telo v kopalkah z leopardjim vzorcem ter se ogrnila v črno krilo.

Jahto kupila nekaj tednov po rojstvu novega družinskega člana

"Čestitamo Gisele Bündchen in Joaquimu Valenteju za sprejem njunega čudovitega novega Schaeferja V44," so pri Schafer Yachts zapisali na Instagramu 25. februarja in dodali, da je ravno pravi čas, da z njo proslavita prihod svojega novorojenčka. "Naj bo ta osupljiva jahta popolno okolje za ustvarjanje dragocenih novih spominov!" so še sporočili iz navtičnega podjetja.

Par so fotografi ujeli že pred dobrim tednom, ko sta se z novorojenčkom sprehajala po ulicah predela v Miamiju. Foto: Profimedia

Slavna brazilska manekenka je bila pred zvezo z Valentejem 13 let poročena z zvezdnikom ameriškega nogometa Tomom Bradyjem, s katerim ima dva otroka – 15-letnega Benjamina in 12-letno Vivian.