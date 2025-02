Ena od največjih superjaht na svetu je na Hrvaškem: lastnik je dobro znan #foto

Superjahta Al Mirqab se je z morsko gladino prvič srečala leta 2006 ter je bila dokončana in naročniku dostavljena leta 2008, pluje pa pod zastavo Kajmanskih otokov. Zgradili so jo v nemškem podjetju Kusch Yachts, njeno obliko pa si je zamislil znani načrtovalec luksuznih plovil Tim Heywood.

Superjahta Al Mirqab v pristanišču na Reki Foto: Bralec Miha T.

Ob splavitvi je bila Al Mirqab z dolžino 133,2 metra in širino 19 metrov ena od desetih največjih in najdaljših jaht na svetu, danes pa na tej lestvici zaseda 25. mesto.

Zasebni hotel na morski gladini

Glede na navedbe na spletni strani YachtCharterFleet, kjer je mogoče videti vse jahte, ki so na voljo za najem – Al Mirqab sicer ni ena od njih – je na plovilu dvanajst luksuznih apartmajev za do 24 gostov, ki so glede na to, da gre za povsem zasebno jahto, skoraj brez izjeme družinski člani, prijatelji ali poslovni partnerji njenega lastnika.

Na superjahti je med drugim mogoče najti kinodvorano, lepotni salon, savno, fitnes center, dvigalo, ki povezuje različne etaže, bazene in otroško igralnico, ki med drugim obsega tudi piratski vodni park.

Al Mirqab ima v slogu drugih podobnih plovil tudi helikoptersko pristajalno ploščad, ki je namenjena predvsem hitremu dostopu njenega lastnika do jahte. Za goste in vzdrževanje plovila skrbi do 60-članska posadka.

Lastnik je eden najvplivnejših Katarcev

Lastnik superjahte Al Mirqab je nekdanji zunanji minister in kasneje premier Katarja Hamad bin Džasim bin Džaber Al Tani. Vrednost njegovega premoženja je ocenjena na več kot dve milijardi evrov.

Hamad bin Džasim bin Džaber Al Tani in nekdanja nemška Kanclerka Angela Merkel leta 2010. Foto: Guliverimage

Al Tani je znan po tem, da je v času, ko je bil predsednik Katarja in s tem obvladoval tudi katarski državni premoženjski sklad, ogromno vlagal v Evropi.

Po njegovi zaslugi je država Katar večinska lastnica nekaterih najbolj znanih nepremičnin v Veliki Britaniji, med drugim nebotičnika The Shard, najvišje zgradbe v Londonu in na Otoku, ter svetovno znanega prestižnega londonskega supermarketa Harrods. Britanski tabloidi so Al Taniju pred leti zato nadeli vzdevek "človek, ki je kupil London".

Pogled na superjahto Al Mirqab v bližini Monaka iz ptičje perspektive Foto: Guliverimage

Al Tani je sicer tudi eden od lastnikov največje banke v Nemčiji, Deutsche Bank. Leta 2011 je imel tudi eno od ključnih vlog pri katarskem prevzemu lastništva francoskega nogometnega kluba Paris Saint Germain.