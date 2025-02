Brazilska supermanekenka in njen partner sta prvega skupnega otroka dobila po slabih dveh letih zveze. Pred tem je bila 13 let poročena z zvezdnikom ameriškega nogometa Tomom Bradyjem, s katerim ima dva otroka – 15-letnega Benjamina in 12-letno Vivian.

Spol in ime še nista znana

Da je Gisele Bündchen po ločitvi znova srečna in bo že tretjič postala mamica, je bilo jasno oktobra, ko je pokazala nosečniški trebušček. Takrat je vir blizu para dejal, da se "veselita tega novega poglavja v njunem življenju in si želita ustvariti mirno ter ljubeče okolje za celotno družino". Spol in ime njunega prvega skupnega otroka še nista znana.

Štiriinštiridesetletnico so nedavno razglasili za tretjo najlepšo manekenko vseh časov glede na zlati rez, ki meri skladnost oziroma popolnost v naravi. Prehiteli sta jo le Kate Moss in Cindy Crawford, da je na lestvici visoko uvrščena, pa so v anketi potrdili tudi bralci Siol.net.

ANKETA Katera od naštetih je po vašem mnenju najlepša manekenka vseh časov? Kate Moss + 4,11 % 105 glasov

Cindy Crawford + 50,84 % 1298 glasov

Gisele Bündchen + 11,32 % 289 glasov

Jourdan Dunn + 4,97 % 127 glasov

Winnie Harlow + 1,65 % 42 glasov

Kendall Jenner + 4,97 % 127 glasov

Liu Wen + 0,86 % 22 glasov

Cara Delevingne + 11,56 % 295 glasov

Emily Ratajkowski + 4,62 % 118 glasov

Naomi Campbell + 5,09 % 130 glasov Oddanih 2553 glasov

