Shakirin odvetnik: Ceneje bi bilo, če bi se zaljubila v Ramosa kot pa v Piqueja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pau Molins, odvetnik popzvezdnice Shakire, je v intervjuju za katalonski radio RAC 1 komentiral nedavne obtožbe na račun njegove stranke, osumljene davčne utaje, ki se je sojenju izognila s poravnavo in plačilom 7,3 milijona evrov kazni.

Kot je dejal Molins, bi se Shakira, če ne bi živela v Kataloniji, izognila trem od šestih točk obtožnice, ker v Madridu nimajo davka na premoženje.

Bolj bi se ji "splačal" nogometaš, ki ni iz Katalonije

"Ves čas govorijo o enakopravnosti vseh Špancev, toda izkazalo se je, da kot prebivalec Katalonije lahko greš v zapor za nekaj, za kar te v Madridu ne bi zaprli," je izjavil odvetnik in to dodatno slikovito opisal: "Če bi se zaljubila v Sergia Ramosa, ne pa v Gerarda Piqueja, bi bilo to zanjo občutno ceneje." Ramos sicer ni iz Madrida, ampak iz Seville, kjer igra tudi za klub FC Sevilla, a davka na premoženje tudi tam nimajo.

Prav Sergio Ramos je Shakiri izročil nagrado na podelitvi latino grammyjev pretekli konec tedna v Sevilli. Foto: Profimedia

Shakirin odvetnik je še zatrdil, da je njegova varovanka nedolžna in da ni hotela ogoljufati države. "Pri mednarodno znanih izvajalcih so stvari zapletene," je dejal, "kje živijo, če pa ves čas potujejo? Leta 2011 je bila Shakira na svetovni turneji in obiskala 74 držav. V takih primerih je zelo težko določiti, kje bi morali plačevati davke."

Oglejte si še: