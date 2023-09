Španskemu zvezdniku med tekmo lige prvakov vlomili v vilo

Sergia Ramosa in njegove žene Pilar Rubio v času vloma ni bilo v njuni vili, so pa bili tam njuni štirje otroci z varuškama. Med napadom k sreči nihče ni bil poškodovan.

Sergia Ramosa in njegove žene Pilar Rubio v času vloma ni bilo v njuni vili, so pa bili tam njuni štirje otroci z varuškama. Med napadom k sreči nihče ni bil poškodovan. Foto: Reuters

Na posestvu, ki se nahaja v Bollullos de la Mitacion, prejšnjo sredo ni bilo niti Ramosove žene Pilar Rubio, ki je bila prav tako zdoma zaradi službene odsotnosti. V času vloma so bili v hiši otroci nogometaša in varuški.

Tatovom uspelo odnesti velik plen

Kljub varnostnim ukrepom, vzpostavljenim v družinski hiši Ramosa, je tatovom uspelo odnesti velik plen, ki je obsegal neugotovljeni znesek gotovine, luksuzne ure, nakit in nekaj dizajnerskih oblačil, poročajo španski mediji. K sreči med napadom ni bil poškodovan nihče od zaposlenih pri paru in nihče od njunih štirih otrok.

Nočni rop se je zgodil med tekmo, na kateri je Sevilla v ligi prvakov iztržila remi 1:1 proti Lensu.

Gre za rezidenco z velikim posestvom, v okviru katerega so tudi hlevi za konje, kamor sta Ramos in Rubio leta 2019 povabila svate na praznovanje po poroki v katedrali v Sevilli.

Žrtev ropa že leta 2012

Ramos je bil že leta 2012 žrtev ropa v svoji hiši v elitni soseski Conde Orgaz v Madridu, ko je igral za Real Madrid, vendar so takrat vlomilci pobegnili, ko so ugotovili, da je doma.

Ramos, ki je zbral 180 nastopov za Španijo, se je v začetku septembra znova pridružil domači Sevilli, potem ko se je razšel s PSG.

Pridružil se je dolgemu seznamu igralcev v Španiji, ki so jim vlomili v domove, medtem ko so bili na tekmah. Med drugimi žrtvami so Karim Benzema, Alvaro Morata in Gerard Pique.

