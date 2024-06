Sergio Ramos odhaja iz Seville

"Sergio Ramos je Sevillo obvestil, da v prihodnji sezoni ne bo ostal v klubu, saj je uresničil svoje sanje o vrnitvi v klub, v katerem je prišel skozi akademijo, preden je debitiral v reprezentančnem dresu," je zapisal klub iz Andaluzije.

Ramos je letos zbral 37 nastopov in dosegel sedem golov. Od navijačev se bo poslovil v torek ob 11. uri na stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan v družbi predsednika kluba Joseja Maria del Nido Carrasca.

Nekdanji kapetan španske izbrane vrste je leta 2005 iz Seville prestopil k madridskemu Realu, katerega dres je nosil vse do leta 2021. Nato je dve leti preživel pri PSG in se lani vrnil v Sevillo.

Eden najboljših branilcev vseh časov je v karieri osvojil vrsto lovorik. S Španijo je bil leta 2010 svetovni in v letih 2008 in 2012 evropski prvak, z Realom je štirikrat osvojil ligo prvakov in petkrat naslov španskega prvaka, tudi v Parizu pa je med drugim dvakrat dvignil lovoriko za francoskega prvaka.

