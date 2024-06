Starejši slovenski navijač žrtev izpada pijanega Danca, a mu je oprostil #video

Po nedeljskem srečanju evropskega prvenstva v Stuttgartu smo se pogovarjali s starejšim slovenskim navijačem Milanom. Na tekmi je doživel veliko lepega, njegovo srce so ogreli Kekovi izbranci, ki so osvojili veliko točko proti favorizirani Danski (1:1), v slabšo voljo pa ga je spravil incident, ko ga je na tribunah napadel danski navijač. Kaj se je zgodilo in kakšen je bil njegov odziv? Več v video prispevku.

Ena najbolj spektakularnih tekem v zgodovini slovenske nogometne reprezentance je na tribune prekrasnega stadiona v Stuttgartu privabila kar 54 tisoč ljudi. Kar 12 tisoč jih je prišlo iz Slovenije, najmanjše udeleženke Eura po številu prebivalcev. Tako je padel nov rekord, kar se tiče najbolj množičnega športnega romanja Slovencev po svetu. Med navijači, ki so ponosno stiskali pesti za izbrance Matjaža Keka, je bil tudi Milan.

"Mi, Slovenci, ne vračamo udarcev. Mi umirimo ljudi."

Korošec Milan je spremljal dvoboj med Dansko in Slovenijo v Stuttgartu z zastavo na drogu. Foto: R. P. Prihaja iz Koroške, dvoboj pa si je ogledal skupaj s prijatelji in sorodniki na delu stadiona, kjer so sicer prevladovali danski privrženci. Ko smo ga po tekmi uzrli pred stadionom, kako zadovoljno je vihtel slovensko zastavo, smo ga pocukali za rokav in zaprosili za komentar. Imel je kaj povedati, razkril pa tudi manj čedne stvari, s katerimi je imel opravka na dvoboju, ki se bo vpisal v zgodovino slovenskega nogometa.

"Rezultat je bil idealen, občinstvo je bilo neverjetno, zgodilo pa se je tako, da smo sedeli med samimi Danci. A se nismo dali. Doživeli smo celo fizični napad, a brez težav … Mi, Slovenci, ne vračamo udarcev. Mi umirimo ljudi. Gremo naprej! Zato, ker smo Slovenci. Slovenija gre naprej," je pomahal z zastavo. Ob znani krilatici, ki so jo v obdobju prve slovenske nogometne pravljice pred 24 leti poslali v svet "trije na in", slovenski glasbeniki Peter Lovšin, Vlado Kreslin in Zoran Predin so takrat obnoreli domovino s ponarodelo navijaško himno Slovenija gre naprej, je izžareval zadovoljstvo in ponos. Žarel je od sreče, kaj vse je v nedeljo uspelo srčni Sloveniji proti enemu izmed favoritov skupine C.

Vse skupaj je zakuhal pijani Danec

Kako pa se je zgodil incident, ki je v njegovem primeru vrgel temno senco na sicer veličastni športni dogodek v Stuttgartu? "Zgodil se je fizični napad. Pijan Danec me je hotel poriniti, ko sem imel zastavo, a so ga nato njegovi obvladali. Takoj so prišli varnostniki in me vprašali, ali ga bom tožil. Rekel sem, da ga ne bom. To je šport, vse se oprosti," Milan ni hotel prilivati olja na ogenj.

To je bil prvi remi v zgodovini slovenske nogometne reprezentance na velikih tekmovanjih, ki si ga je Slovenija izborila z izenačenjem. Pred tem je remizirala na EP 2000 z ZR Jugoslavijo (3:3, zapravila vodstvo s 3:0) in Norveško (0:0) ter deset let pozneje na SP 2010 z ZDA (2:2, zapravila vodstvo z 2:0). Foto: Reuters

Kmalu so ga v boljšo voljo spravili slovenski nogometaši, ki so nadomestili zaostanek in v 77. minuti, pred tem so zapravili kar nekaj lepih priložnosti, prek Erika Janže tudi izenačili na 1:1. "V prvem polčasu je bila igra Slovencev malce bojazljiva. Hvala bogu, da so drugi polčas začeli tako, kot je treba. 'Oštro', tako kot znajo," se je nasmehnil Milan, ki so ga znova prevzela navijaška čustva, saj je glasno zavpil "Slo-ve-ni-ja" in si prislužil aplavz prijateljev.

Kako bo šele v Münchnu ...

Takšnih in podobnih zgodb je bilo v nedeljo še veliko. V Stuttgart je pripotovalo iz Slovenije staro in mlado, srečevali smo podpornike iz vseh koncev države. Prvo popoldansko vrelišče smo doživeli na trgu Schlossplatz, kjer se je zbralo več tisoč slovenskih navijačev in poskrbelo za prvi vrhunec nepozabne nedelje.

Dogajanje na trgu Schlossplatz na dan tekme:

Nato pa se je dogajanje preselilo na tribune stadiona v Stuttgartu, kjer so resda prevladovali danski privrženci, a so jih Slovenci iz minute v minuto bolj preglasili. Najbolj v zadnjih 15 minutah, zlasti po izenačenju na 1:1, po katerem je povsem zavladala slovenska pesem. Dvignile so se slovenske zastave, med njimi tudi tista, ki jo je držal Milan.

Podobne prizore velja pričakovati tudi v Münchnu (20. junija proti Srbiji), kjer bo skoraj zagotovo padel nov rekord, saj se bo tudi zaradi večjega stadiona in bližine Bavarske zbralo še več Slovencev kot v Stuttgartu, in Kölnu (25. junija proti Angliji), tako da bo na Euru v vse bolj sončni in poletni Nemčiji še pestro. Le da bi bilo čim manj takšnih incidentov, kot jih je na lastni koži doživel simpatičen Korošec.