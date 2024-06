Najverjetneje ni bilo Slovenca, ki ne bi to nedeljo spremljal prve tekme slovenskih nogometašev na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Med njimi je bil tudi košarkar Luka Dončić. In to kar med treningom, pa čeprav ga z Dallas Mavericks v ponedeljek čaka peta tekma finala lige NBA, ko jim lahko Boston Celtics prizadenejo odločilni poraz.