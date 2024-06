Luka Dončić in Dallas odgovorila kritikom z veličastno zmago

Košarkarji Dallas Mavericks na čelu z Luko Dončićem so na najlepši način odgovorili na številne kritike, ki so nanje letele po zaostanku z 0:3 v zmagah proti Bostonu v finalu lige NBA. Četrto tekmo so Mavericks dobili s 122:84 in poskrbeli, da se serija zdaj seli v Boston, kjer bo peta tekma na sporedu v torek zjutraj po slovenskem času. Luka Dončić je v dobrih 32 minutah igre dosegel 29 točk, tem pa dodal še po pet skokov in asistenc.

Dallas Mavericks : Boston Celtics 122:84

Na Luko Dončića so se po tretji tekmi finalne serije z Bostonom vsule številne kritike, tudi mediji v Dallasu niso bili prizanesljivi do slovenskega super zvezdnika, a ta jim je danes odgovoril na najlepši mogoč način, z visoko zmago in podaljšanjem finala. 25-letni Ljubljančan je tokrat v dobrih 32 minutah igre dosegel 29 točk, zbral po pet skokov in asistenc, v zadnji četrtini sploh ni več stopil na parket, je pa imel tokrat tudi izdatnejšo pomoč soigralcev.

Mavericks so prvič v finalu pokazali pravi obraz in igro, ki jih je krasila v letošnji končnici, zdaj se vračajo v Boston, kjer bodo poskušali še podaljšati sezono, a statistika jim ne govori v prid, zaostajali so namreč že z 0:3 v zmagah in v zgodovini lige NBA še nobeni ekipi ni uspelo zmagati po takšnem zaostanku.

Učinek Luke Dončića: 29 točk (12/26 iz igre, 0/8 za tri, 5/7 prosti meti), 5 skokov, 5 asistenc, tri ukradene in ena izgubljena žoga

Ekipi sta tekmo začeli z že uveljavljenima začetnima postavama, pri Dallasu z Dončićem, Irvingom, Washingtonom, Gaffordom in Jonesom, pri Bostonu s Tatumom, Brownom, Whitom, Holidayjem in Horfordom. Irving in Dončić sta dosegla prva koša na tekmi za vodstvo domačih s 4:0, nato so hladnokrvno začeli zadevati tudi gostje, Jason Tatum in Jalen Brown sta odgovarjala na koše Luke Dončića, ki je bil sicer nerazpoložen pri metu za tri točke, je pa zadeval s pol razdalje. A sprva spet brez pomoči soigralcev, šele v sedmi minuti prve četrtine je namreč novi dve točki prispeval Kyrie Irving.

Tudi Lively zna zadeti trojko

Gafforda je pod košem že po treh minutah zamenjal Derrick Lively II. Ta je na noge navijače v dvorani Americans Airlines spravil dobrih šest minut pred koncem prve četrtine, ko je najprej po podajo Dončića zadel trojko s kota, že v naslednji akciji pa zabil po podaji Irvinga.

Dereck Lively II giving Dallas a big boost early!



First the triple, then the oop slam 😤



Mavs lead 21-14 | Game 4 on ABC pic.twitter.com/1tSANC0WTZ — NBA (@NBA) June 15, 2024

Z lepim prodorom se je izkazal še Derrick Jones jr., Mavericks pa so Boston stisnili še v obrambi in povedli za sedem točk (21:14), saj je na drugi strani zadeval le Xavier Tillman, pri Dallasu pa je z zbiranjem točk zanesljivo nadaljeval tudi slovenski super zvezdnik. Irving je vodstvo povišal na + 9 (23:14), nato Dončić na + 11 (14:25), preden je Tatum odgovoril s svojo deveto točko na tekmi. Dončić je še drugič stopil na črto za proste mete, bil polovično uspešen, na naslednji dve točki Tatuma je odgovoril Josh Green, ki je po Irvingovem zgrešenem metu za tri točke skočil do žoge in zabil, nato je Derrick White sprožil festival trojk, na katerega sta na drugi strani odgovorila Irving in P. J. Washington. Prvo četrtino je Dallas dobil s 34:21.

Shot clock winding down... no problem for Derrick White!#NBAFinals presented by @YouTubeTV

🏆 Game 4 on ABC 🏆 pic.twitter.com/ePN2C93DuD — NBA (@NBA) June 15, 2024

Vroči Exum, Lively kraljuje pod košema

Drugo četrtino je odprl vroči Dante Exum, ki je najprej prodrl za novi dve točki domačih, po minuti in pol igre pa gostujočega trenerja Joa Mazullo s trojko prisilil k minuti odmora. Odlično so se domači izkazali tudi v obrambi, pa z Livelyjem dobivali tudi napadalni skok. Bostonu met za tri točke ni stekel, Dallas je dobival skok, na krilih razpoloženega Exuma pa povedel z 39:22, ko je s trojko zaostanek Keltov vendarle zmanjšal Jalen Brown (39:25). Gafford je bil nato s črte za proste mete polovično uspešen, na drugi strani pa je ustavil prodor Jruja Holidayja, Dončić je zgrešil met za tri točke, nato pa pokazal borbenost pod košem, pod prekrškom zadel za dve in z uspešno izvedenim prostim metom prednost domačih povišal na + 18, že v naslednji akciji pa s "step-back" metom na + 20 (45:25).

Bostonu danes ne steče met za tri točke

Po naravnost škandalozni tretji tekmo so tudi sodniki danes bolj naklonjeni domačim košarkarjem, tako so Tatumu piskali prekršek na Irvingom v napadu, pri naslednjem uspešnem Dončićevem prodoru pa Ljubljančana nagradili še z dodatnim prostim metom. Dobro obrambno akcijo domačih je s polaganjem kronal Irving, nato je Sam Hauser poskrbel šele za četrto uspešno trojko Bostona, ta pa je dobil nov odgovor Luke Dončića, ki je danes nadvse aktiven tudi v obrambi in je po drugi osebni napaki štiri minute pred koncem prvega polčasa zapustil igrišče. A le za kratek čas, po novi minuti odmora, se je Ljubljančan spet vrnil.

LUKA GOING OFF IN GAME 4 🔥



23 points with 5 minutes remaining in the 2nd quarter on ABC... pic.twitter.com/sM42ogBIof — NBA (@NBA) June 15, 2024

Tatum je bil natančen s črte za proste mete, na drugi strani je bojeviti Lively prišel do osmega skoka in si prav tako prislužil dva prosta meta in enega izkoristil, bolj natančen je bil nato Josh Green, nad katerim je bil storjen prekršek pri metu za tri točke. Za Boston je zadeval le Tatum in še ta samo s prostih metov, Irving in Dončić pa sta poskušala z meti za tri, pa bila nenatančna. Derrick Lively je kraljeval pod obema obročema, Maxi Kleber je bil bolj neodločen, pa prišel do dveh prostih metov, Dončić je najprej poskrbel za lep prodor, nato pa na trojko Holidayja odgovoril s podajo Kleberju, ki je zadel za tri točke in postavil izid prvega polčasa 61:35.

Maxi Kleber's 3 caps an impressive 1st half for the Mavs in Game 4 ‼️



Dallas leads 61-35 at the break on ABC. pic.twitter.com/5qgJcLruVZ — NBA (@NBA) June 15, 2024

Boston je v prvem polčasu trojke metal 5/19, Dallas ni bil dosti boljši s 5/15, so pa Mavericks dobili skok s kar 37:17.

V tretji četrtini brez popuščanja

V začetku drugega polčasa se je Gafford dvakrat znašel na črti za proste mete, Al Harford pa je zadel za tri za Boston, Dončić je še enkrat neuspešno poskusil za tri, nato pa se je izkazal z ukradeno žogo in še eno lepo asistenco Gaffordu za atraktivno zabijanje, ki je še dodatno razvnelo domače navijače.

Vzdušje je še povzdignila trojka Washingtona za najvišjo prednost na tekmi (71:38). S trojko se je nato izkazal še Derrick Jones jr., Dončić pa je s prodori izničil koša Hauserja in Browna. Sledilo je nekaj bolj raztrgane igre Dallasa, Dončić je dvakrat zgrešil, popravljala pa sta Lively in Irving, na drugi strani sta zadevala Holiday in White (za tri), odgovoril jima je Irving s polaganjem, Joe Mazzulla pa je dogajanje pri vodstvo domačih z 80:47 prekinil z minuto odmora. Jrue Holiday je zaostanek gostov nato spet zmanjšal na – 30, a kaj ko so bili domači navdahnjeni tako v obrambi kot napadu in z zadetki Irvinga, pa dvema epskima zabijanjema Livelyja spet pobegnili na + 36 (88:52).

LIVELY II WITH TWO HANDS 😤



Dirk and the Dallas faithful are loving it!



🏆 Game 4 on ABC 🏆 pic.twitter.com/D5H75lZx7d — NBA (@NBA) June 15, 2024

Mazzulla je moral vzeti novo minuto odmora. Boston se je vrnil z dvema trojkama Sama Hauserja, a je Jason Kidd dobro minuto pred koncem četrtine na klop že poklical nosilce igre. Po treh četrtinah je Dallas vodil z 92:60.

Boston se je predal, Mazzulla je na igrišče v četrti četrtini poslal rezerviste, zato je nosilce igre na klopi pustil tudi Kidd, razlika pa je po zaslugi trojk Danteja Exuma in Tima Hardawayja mlajšega še rasla, tekma se je končala z zmago Dallas s 122:84.

Za Dončića navijal tudi ...

Za Dončića je danes v Dallasu navijal tudi nekdanji nogometni zvezdnik madridskega Reala Sergio Ramos, ki se je s slovenskim asom srečal pred tekmo.

Luka had a special visitor and got some gear before Game 4 🏀⚽️ @SergioRamos // #OneForDallas #MFFL pic.twitter.com/fRK0zITMB8 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) June 14, 2024

Iz tabora Bostona je pred tekmo prišla vest, da bo Joe Mazzulla danes lahko računal tudi na poškodovanega latvijskega orjaka Kristapsa Porzingisa, a je trener Keltov sporočil, da mu bo namenil le omejeno minutažo in samo, če bo to res nujno potrebno. Porzingis naposled sploh ni stopil na parket.

Liga NBA, finale, 14. junij:

Liga NBA, finale: Boston Celtics (1) – Dallas Mavericks (5) /3:1/ // Izid v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

