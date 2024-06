Košarkarji Dallas Mavericks na čelu z Luko Dončićem so se po novem porazu v finalu lige NBA, v katerem so v izgubljenem položaju, znašli tudi na udaru kritik. Še posebej odmevajo besede košarkarskega analitika pri ESPN Briana Windhorsta, ki se je z besedami spravil nad Dončića.

Dallas Mavericks so bili tudi na tretji tekmi finala lige NBA prekratki, potem ko so jih v American Airlines Areni s 106:99 premagali Boston Celtics. Ti so tako na pragu osvojitve še 18. pokala Larryja O'Briana, ki ga vsako sezono prejme najboljša ekipa lige. Mavericks so bili na tretji tekmi že v povsem izgubljenem položaju, zaostajali so za 21 točk, a se na koncu vrnili v igro za zmago. V ključnih trenutkih so štiri minute pred koncem ostali brez Luke Dončića, ki je prejel šesto osebno napako.

Slovenec je tekmo končal pri 27 točkah, šestih skokih in šestih asistencah, a njegova predstava ni zadovoljila kritikov, ki so imeli ogromno povedati predvsem o njegovi igri v obrambi. "Dončićeva obramba je bila verjetno najslabša do zdaj. Boston s pridom izkorišča njegove slabosti in ga izolira v obrambi, kar znajo Celtics odlično unovčiti. Če ga ne prebijejo, pa stori osebno napako," so zapisali pri enem izmed ameriških medijev.

Windhorstov monolog šokiral

Še posebej glasen pa je bil po tretji tekmi košarkarski analitik ESPN in NBA-jev "insider" Brian Windhorst, ki se je v javljanju za SportsCenter po tekmi z monologom spravil nad Slovenca. "Mislim, da je bilo perfektno, kako je Luka padel na tla in se spravil v nesprejemljivo situacijo v takšnem trenutku tekme, štiri minute pred koncem s štirimi osebnimi napakami," je uvodoma sarkastično dejal Windhorst.

"Potem je takoj pogledal proti klopi in zahteval trenerski odziv, kot da je klop kriva za njegovo slabo odločitev. Stojim tu pri predoru Dallasa, na drugi strani je predor Celticsov, tam so zmagovalci. Če bo Luka želel postati zmagovalec in priti kot zmagovalec skozi ta predor, bo moral ta finale vzeti kot pravo lekcijo. Njegova predstava v obrambi je naravnost nesprejemljiva. On je luknja na igrišču, Boston je v prednosti zato, ker so ga odlično napadli," je vrelo iz Windhorsta.

Dončić v finalu v povprečju dosega 29,7 točke na tekmo, ob tem pa se je tako v rednem delu sezone kot v končnici močno izboljšala njegova predstava v obrambi. Ob tem je zagotovo treba vzeti v zakup, da je slovenski košarkar gonilna sila napada Dallasa, da je žoga praktično ves čas v njegovih rokah in da je po izjemno naporni sezoni, v kateri je na praktično vsaki tekmi igral več kot 40 minut, močno načet.

A to ni ustavilo Windhorsta. Ta je nato sicer dodal, da je Dallas v finalu lige NBA prav zaradi Dončića. "Veliko stvari dela izjemno, Dallas je v finalu zaradi njega, tu ni dvoma. A v tej tekmi so bile številne njegove odločitve nesprejemljive, tudi njegova dejanja so razlog, da Dallas ni mogel zmagati," je dejal Windhorst in dodal, da močno škoduje ekipi s svojim odnosom in pritoževanjem nad sodniki: "V ekipi so ga prosili, se z njim pogovorili, naj ne komunicira s sodniki, a brez uspeha."

"Tudi dejstvo, da po tekmi govori o sodnikih, kaže, da ni še niti blizu. Mogoče se bo poleti to spremenilo in se bo zgodil zasuk, da mu bodo te stvari dopovedali, ker do zdaj to ni uspelo še nikomur pri Dallasu ali v njegovem življenju. Mavericks nikoli ne bodo zmagovalci, če Luka ne bo spremenil teh zadev," je še sklenil Windhorst.

