Na današnji dan pred natanko trinajstimi leti so košarkarji Dallas Mavericks osvojili prvi in do zdaj edini naslov prvaka lige NBA. Vzdušje pred tretjo tekmo letošnjega finala med Dallasom in Boston Celtics v teksaški American Airlines Centru smo preverili na Sportalu in ni manjkalo optimizma. Tudi med slovenskimi navijači, ki so pripotovali dolgo pot, da bi videli na delu slovenskega virtuoza Luko Dončića.

V središču mesta, v neposredni bližini American Airlines Centra, so se navijači Dallas Mavericks več ur pred tretjo tekmo ogrevali in upali, da se bo finalna serija po uvodnih porazih v Bostonu obrnila v korist Luke Dončića in druščine. Tudi slovenski privrženci, ki so poleteli prek Atlantika, da bi nudili podporo slovenskemu košarkarskemu dragulju, ki navdušuje ljubitelje košarke po celem svetu.

Poglejte si, kaj pravita slovenska navijača

Prav nič niso želeli slišati za statistiko, da zmagovalec prve tekme na koncu zmaga v 70 odstotkih finalnih serij, temveč jim je bila veliko ljubša tista, da je pet ekip v zgodovini NBA po zaostanku z 0:2 slavilo naslov prvaka. Nazadnje je to uspelo Milwaukee Bucks leta 2021 na čelu z Giannisom Antetokounmpom in njegovim zmagovalnim pristopom razmišljanja, s katerim je popeljal Buckse do njihovega prvega naslova NBA po 50 letih.

Spodbudne besede slovenskih navijačev za Luko Dončića

Dallas spet čuti Slovenijo

Slovenski navijači kanijo veliko pozornosti v Dallasu. Foto: Mateja Malnar Štembal Čeprav bo letošnje poletje postreglo z mnogimi športnimi dogodki (evropsko prvenstvo v nogometu, olimpijske igre, Tour de France …), je bilo tudi v Dallasu mogoče opaziti kar nekaj skupin gorečih navijačev iz Slovenije, ki niso želeli izpustiti prve domače tekme finala NBA. Bodisi v dvorani bodisi s spremljanjem tekme v lokalu.

Zahvaljujoč Dončiću se Slovenci počutimo izjemno. Ko v Dallasu poveš, da si iz Slovenije, te gledajo skoraj z oboževanjem. Prav zaradi Lukove igre, še bolj pa zaradi njegovega značaja, se v Dallasu pohval na njegov račun nihče ne naveliča. Ne tisti, ki jih izrekajo, ne tisti, ki jih poslušamo. Ponosno poslušamo in kimamo, kakor da je fant iz sosedove ulice.

Tudi če nas številčno ni ogromno, smo slovenski navijači dokazano glasni in srčni navijači. Znamo poskrbeti, da se nas sliši in opazi povsod. Tudi zaradi naše edinstvene znamke I feel Slovenia, ki zelo močno izstopa prav na športnem področju. Slovenska turistična organizacija je že zelo zgodaj, še pred zelo odmevnimi mednarodnimi uspehi, prepoznala potencial sinergij športa in turizma ter tako za ambasadorje slovenskega turizma pridobila prav športnike, ki v mednarodnem prostoru skorajda nimajo primerjav. Od Luke Dončića, Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča, Janje Garnbret do mnogih drugih.

Saj veste, da je Slovenija država, v kateri 23. septembra celo praznujemo dan slovenskega športa. Zato tudi Američani zastrižejo z ušesi, ko jim poveš, da se pri nas več kot dve tretjini prebivalstva rekreativno ukvarja s športom in da pri nas v mestih skorajda vsepovsod pridemo peš in da hoja za nas ni šport, ampak osnovno gibanje.

Da bi dihali kot eno

Foto: Mateja Malnar Štembal Pred tretjo tekmo finala NBA je maskota Dallas Mavericks, ki sliši na ime Champ, na treh različnih lokacijah v severnem Teksasu navijačem za domači tekmi razdelila navijaške rekvizite, da bi okrepila sporočilo #onefordallas in jih spodbudila, naj nosijo svoje Mavs majice na tekmah, ali kjerkoli jih bodo spremljali. Jasno, v upanju, da se bo serija spreobrnila v korist Dallasa.

Ena strastnih navijačic Dallas Mavericksov je dr. Cheryl (Action) Jackson, znana ameriška filantropinja in ustanoviteljica organizacije Minnie’s Food Pantry. Gre za neprofitno organizacijo, ki je glas za lačne in v kateri te nihče ne vpraša, koliko zaslužiš, ko prideš po hrano. Verjamejo, da jih obiščejo tisti, ki jo potrebujejo. Ustanovljena je bila leta 2008, samo lani pa so razdelili več kot 3 milijone zdravih obrokov in zagotovili hrano 140.000 posameznikom. Njeno delo in poslanstvo podpirajo tudi mnoge znane osebnosti, od nekdanjega lastnika Dallas Mavericks Marka Cubana do televizijske voditeljice Oprah Winfrey.

Za ekipo Dallas Mavericks navija že od otroških let in pravi, da je verjela vanje tudi, ko drugi niso. Oziroma tudi takrat, ko je vsa njena družina navijala za Los Angeles Lakers. Kot otrok ni nikoli šla na tekmo, ko pa jo je gledala po televiziji, se je čudila, zakaj ljudje samo sedijo in ne navijajo goreče. Zdaj, ko ima to možnost, pogosto sedi v prvi vrsti in navija na vso moč. Spet kot edina v družini. Opazite jo tudi z značilno veliko čepico s podpisi vseh igralcev. Izpostavila je, da bi rada videla še več žensk med navijačicami.

Ameriški novinar poprosil tudi našo poročevalko za pogovor. Jasno, o Luki Dončiću. Foto: Mateja Malnar Štembal Poudarila je tudi, da je Cynthia Marshall, izvršna direktorica Dallas Mavericks, prva ženska, direktorica kluba v finalu NBA. Pohvalila je Marshallovo za povezovanje kluba in ustvarjanje skupnosti, ki diha z navijači in igralci.

Enako oceno je podala za našega Luko Dončića, ki da je mestu dal razloge za proslavljanje zmag in ustvaril pravo ekipo. Iz svojih izkušenj srečanj z njim pove, da je vedno skromen, prijazen in prizemljen, vedno pripravljen na besedo ali dve. Doda še, da ko vidi, da je še boljši, ko ga kdo razjezi, si misli, "ja, kar jezite ga, ker potem je pa Luka za tri."

Slovenci zanimivi za ameriške medije

V Dallasu vlada tudi veliko zanimanje za slovenske navijače. TV ekipa CBS Texas je tako snemalca poslala že kar na letališče, da "polovi" morebitne slovenske navijače. Kličejo nas tudi NBC, Dallas Morning News in še nekateri drugi mediji. Zanima jih, kako Slovenci gledamo na Luko Dončića, kaj njegov uspeh pomeni za našo državo, koliko ur smo leteli. Najbolj se čudijo, da prepotujemo tako daleč za eno ali dve tekmi.

Naš edinstveni Luka Dončič je izjemni priljubljen tudi med ameriškimi novinarji in tudi oni priznavajo, da je nekaj posebnega.

Mesto Dallas vsekakor diha z ekipo in upa na zmago v finalu NBA. Če pa je ne bo, tudi v tem primeru najdejo uteho, da jim manjka še čisto malo.