Goran Dragić odprl igrišče na Ptuju, žalosten zaradi uničenja v Tivoliju

Goran Dragić je na Ptuju odprl svoje šesto košarkarsko igrišče in se ob tem odzval na pred dnevi uničeno igrišče v Ljubljani: "S fundacijo smo se že pogovarjali, da bomo to igrišče skušali znova obnoviti." Tudi kapetan zlate slovenske reprezentance spremlja Luko Dončića v finalu lige NBA, a se ne zbuja sredi noči. Lahko Dallas naredi preobrat ob zaostanku z 0:2? "Ne vem, ne vem. Luki se mora pridružiti še nekaj igralcev. Kyrie zdaj ne igra najbolje. Luka bo vedno dal to, kar mora." Nam je pa Dragić še povedal, da je bilo z njegovim kolenom lani tako slabo, da je bil to ključni razlog za konec kariere.

Danes odprtje igrišča na Ptuju, včeraj pa je Šport Ljubljana sporočil, da so vandalizirali Goranovo igrišče v Tivoliju. Foto: Šport Ljubljana Ob stadionu na Ptuju so svečano odprli novo košarkarsko igrišče Gorana Dragića, že šesto, ki ga je v Sloveniji obnovil s pomočjo svoje fundacije in pokroviteljev. Odprtje je pospremila množica otrok, turnir mladih košarkarskih talentov, zbrane pa je poleg kapetana zlate slovenske reprezentance nagovorila tudi ptujska županja Nuška Gajšek. "Takšni dogodki me spomnijo na otroška leta, ko sem igral košarko na Iliriji v Kosezah, kjer so bila igrišča vselej polna," je povedal Dragić in dodal, da ga nekateri otroci verjetno ne prepoznajo več, saj zdaj spremljajo Luko Dončića, Vlatka Čančarja in Jako Blažiča. No, ni tako, saj so se prerivali za podpis in fotografijo z njim. "Poslanstvo je, da skušam nekaj vrniti prek košarke. Meni je košarka dala vse. Veseli me, da tukaj vidim toliko otrok." Naslednje igrišče bo odprl nekje na Primorskem.

Osemintridesetletnik je komentiral tudi nedavno uničenje igrišča z njegovim imenom v ljubljanskem Tivoliju, ki ga je povzročila skupina vandalov. "Ni lepo. Gre za delo posameznikov, ki imajo morda težko otroštvo in travme, mogoče nimajo ob sebi staršev. To vse lahko razumem. S fundacijo smo se že pogovarjali, da bomo to igrišče skušali znova obnoviti, čeprav ni prijetno, ko v nekaj vložiš toliko truda, nato pa ti nekdo vse uniči. A to je sestavni del življenja. Tako kot v športu in poslu so vzponi in padci," je o neljubem dogodku dejal Dragić.

Dragić o Dallasu: Imajo zelo poletno ekipo, igrajo hitro

Luka Dončić v finalu proti Bostonu Foto: Reuters Nekaj več smo se z Dragićem pogovarjali o Dončiću, Dallasu in finalu lige NBA. Številni Slovenci se zadnje tedne zbujajo sredi noči. "Ne, jaz se ne, jaz raje pogledam posnetek. Če gledaš tekmo v živo, z vsemi temi oglasi, minutami odmora, traja predolgo. Raje pogledam tekmo brez oglasov," v smehu pove Ljubljančan. Igra Dallasa v drugi polovici sezone ga je navdušila in ni presenečen, da so v finalu. "Imajo zelo poletno ekipo, igrajo hitro, dobro zadevajo, čeprav so zdaj v finalu malo padli. Ampak mislim, da so zadeli s kupčijami, z igralci, ki so jih med sezono pripeljali. Zelo dobro ustrezajo Luki in sistemu. Mislim, da tudi Jason Kidd zelo dobro opravlja svoje delo."

Bo Dallas naredil preobrat? "Ne vem, ne vem."

A ti se v finalu še niso dokazali in Boston zato vodi z 2:0 v zmagah. Lahko Dallas naredi veliki preobrat? Njegovo zmajevanje z glavo je veliko povedalo, pravi pa takole: "Ne vem, ne vem. Mora, mora se Luki pridružiti še nekaj igralcev. Kyrie zdaj ne igra najbolje. Luka bo vedno dal to, kar mora. Zdaj pa se mora prebuditi še kakšen tretji, četrti igralec. Mislim, da je bila zadnjo tekmo obramba zelo dobra, morajo pa zadevati mete z razdalje. Luka in Exum sta bila edina, ki sta zadevala trojke. Mislim, da je to zelo velik dejavnik pri njih. Luka bo ustvaril proste, odprte mete, zdaj pa je na drugih, da bodo dali trojke. Če bodo zadeli trojke, potem imajo možnosti." O Dončićevih poškodbah pa pravi: "Pa saj še vedno igra! To je sestavni del športa. V 15 letih svoje kariere niti eno leto nisem bil zdrav. Je pa res, da je zelo obremenjen."

"Če bi igral še eno leto, bi moral menjati koleno"

Goran Dragić bo poleti znova vodil svoj košarkarski kamp. Foto: Nik Moder/Sportida Lani poleti so številni slovenski navijači upali, da se bo Dragić pridružil Dončiću in v Dallasu končal kariero, a zdaj razkriva, da na najvišji ravni ne bi mogel več igrati. "Šel sem v Los Angeles k zdravniku. Imel sem operacijo kolena. Tega veliko ljudi še ne ve. In ko je odprl koleno ... Jaz sem pričakoval pozitivno novico, da bi lahko igral še dve, tri leta. Ampak na koncu sem izvedel, da če bi igral še eno leto, bi moral menjati koleno. In sem se odločil, da raje ne." Po letu brez košarke bolečin v kolenu ne čuti več toliko, rekreativno pa igra tenis.

"Pogrešam garderobo, pogrešam adrenalin tekem"

Najlepša leta je preživel v Miamiju. Foto: Reuters Košarke niti ne pogreša tako zelo. "Pogrešam garderobo, pogrešam mogoče tisti adrenalin tekem, treningov pa prav nič, niti potovanj. Mislim, da sem prehod naredil zelo dobro. Veliko sem doma z otroki, veliko je starševskih obveznosti. Veliko časa imam zase. Lahko delam stvari, ki jih prej nisem mogel. Zelo lepo mi je. Po eni strani sem zelo vesel, da sem se upokojil. Če bi igral še kakšni dve sezoni ali tri, se ne bi veliko stvari spremenilo."

Čaka ga še poslovilna tekma. Kdo 24. avgusta prihaja v Stožice, še ne razkriva. "Priprave potekajo v redu, 90 odstotkov igralcev je že potrdilo prihod. Imamo nekaj zelo veliko imen. Se že veselimo. Je pa res, da je treba še podpisati pogodbo z NBA. To smo zdaj uredili in vsi ti igralci so dobili dovoljenje. Treba jih bo le še zavarovati." Sam za to tekmo ne bo posebej treniral. "Ne, mislim, da ne. Na ogrevanju bomo potrenirali, kot bo treba. Potem pa v tekmo in bomo videli, kako bo. Se že veselim."

V Dallasu za Dončića navija tudi premier

Na tekmi v Dallasu bo tudi premier Robert Golob. Dragiću prisotnost državnega vrha na velikih tekmah ni tuja. "Ko smo bili na evropskem prvenstvu, so bili prisotni vsi politiki. To je normalno. Šport, politika, država – vse je povezano. Vsi so dobrodošli, vsi, ki stiskajo pesti za Slovenijo, za slovenske igralce, v tem primeru za Luko. Upam, da se bodo pred domačim občinstvom vrnili in znižali rezultat na 1:2." Ko te pridejo Slovenci bodrit v NBA, je sploh nekaj posebnega, dodaja nekdanji košarkar Phoenixa, Houstona, Toronta, Miamija, Brooklyna, Chicaga in Milwaukeeja. "Meni je bilo nekaj najlepšega, ko sem igral čez lužo in sem v raznih mestih videl kakšno slovensko zastavo, Slovence. Z njimi sem se rade volje fotografiral, jim dal podpis. Smo majhni in to zelo rad vidiš."

Brez Blažiča bo težje, pravi Dragić

V kvalifikacijah bo veliko odvisno od tega, kdo bo lahko igral. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ob koncu pogovora s sedmo silo pa se je obrnil še proti julijskim olimpijskim kvalifikacijam slovenske reprezentance. Pravi, da bo veliko odvisno od tega, v kakšnih postavah bodo na turnir ob Slovencih prišli še Grki in Hrvati. "Slišim, da bo manjkal Jaka Blažič, ki daje moštvu veliko energije v obrambi, medtem ko za Dončića ne vemo, v kakšnem stanju bo prišel. Ob tem slovensko reprezentanco čakajo kar močni tekmeci, kot so Grki in Hrvati. Bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletlo," je dejal Dragić. Dodal je, da reprezentance ne bo spremljal v živo, temveč od doma.