Vandali spet popolnoma razdejali igrišče Gorana Dragića #foto

Košarkarsko igrišče v ljubljanskem Tivoliju, ki nosi ime nekdanjega slovenskega reprezentanta Gorana Dragića, in otroško športno igrišče so popolnoma uničili neznani vandali, so sporočili iz Športa Ljubljana. Razbite predmete so medtem z igrišč že odstranili, je poročala TV Slovenija.

"Z obžalovanjem sporočamo, da sta bila otroško športno igrišče in košarkarsko igrišče Gorana Dragića #podamdaigram pred kratkim ponovno popolnoma uničena," so zapisali na Facebook profilu Šport Ljubljana in dodali fotografije razdejanih in uničenih košev ter počenih stekel košarkarskih tabel. Poleg tega so neznanci polomili tudi kovinsko ogrodje, na katerega so nameščene košarkarske table.

Kot so zapisali v Športu Ljubljana, takšno ravnanje strogo obsojajo, saj meščanom odvzema možnost za aktivno preživljanje prostega časa. "Obiskovalce pozivamo, da skrbno ravnajo z javnimi površinami in pomagajo ohranjati Ljubljano športno in varno za vse," so še dodali.

Oglasil se je tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je obiskovalce in prebivalce pozval, da z javnimi površinami ravnajo skrbno in ob tem opozoril: "Še enkrat pravim, tudi sam sem bil mlad, ampak spoštovanje do športnika mora ostati, tako da se ne poškoduje športna infrastruktura."