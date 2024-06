Ob odsotnosti prvega zvezdnika Luke Dončića je hierarhija v slovenski reprezentanci jasna. Vloga vodje tako na kot ob parketu že zadnjih nekaj let pripada Klemnu Prepeliču, ki je v zadnjem kvalifikacijskem oknu za evropsko prvenstvo februarja opravljal tudi vlogo kapetana. 31-letni košarkar, ki je po precej pestri klubski sezoni svoj prostor pod soncem našel pri turškem Galatasarayu, je tudi tokrat v reprezentanco prišel izjemno motiviran in pripravljen na delo.

Kot da olimpijske igre v karierah športnikov ne bi bile že same po sebi zadostna in ogromna motivacija, pa ima Prepelič z največjim športnim dogodkom še nekaj neporavnanih računov iz Tokia, kjer je željo po medalji v polfinalu proti Franciji v zadnjem napadu odnesla blokada Nicolasa Batuma. Pred Slovenci je v boju za vstopnico v Pariz še velikanski boj v obliki kvalifikacij v Pireju, kjer si bo Slovenija drugič v zgodovini skušala zagotoviti nastop na olimpijskih igrah.

V zadnjih letih je ena izmed gonilnih sil reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com

"Večina fantov je imela dobre sezone, tudi tisti, ki se vračajo po poškodbah, so več kot odlično pripravljeni. Mislim, da so celo v najboljšem stanju, kar me veseli. Vsi se veselimo te akcije, vemo, kaj prinaša. Pred tremi leti smo imeli podobno misijo, vemo, kaj je naš cilj, da bomo celo poletje skupaj, tako da se želimo res maksimalno pripraviti, vemo pa, da nas čaka vse prej kot lahka naloga," je v uvodu ob prvem delu priprav, v katerem Slovenci formo pilijo v Zrečah, dejal izkušeni slovenski reprezentant.

"Počutim se dobro, imam nekaj manjših težav, ki pa ne bodo ovirale mojega trenažnega procesa. Po zadnji sezoni, v kateri sem imel nemalo težav z iskanjem delodajalca, sem zdaj še dodatno motiviran in imam neporavnane račune," pravi eden izmed pomembnejših členov izbrane vrste, ki je v tej sezoni nosil tudi dres Cedevite Olimpije. Po lanskem svetovnem prvenstvu je bil dolgo nenadejano in nepričakovano brez klubskega delodajalca, konec oktobra je nato uslišal "prošnje" Olimpije in se za kratko epizodo vrnil v Ljubljano, kjer je z dobrimi predstavami opozoril nase in si hitro na vrata privabil snubitev turškega Galatasaraya, kjer bo, kot vse kaže, ostal tudi v prihodnji sezoni.

Za turški Galatasaray je v rednem delu sezone turške lige v povprečju dosegal 15,1 točke in 5,7 asistence na tekmo. Foto: Guliverimage

Vrnitev v Ljubljano ni realna opcija

Z Galatasarayem ima ob trenutni pogodbi možnost podaljšanja za eno leto v primeru interesa tako z njegove kot tudi z njihove strani. "Rok je do 30. junija, pogodbe ni še nihče prekinil, tako da sem trenutno še povsem član Galatasaraya," je bil jasen Prepelič, ki je bil pred začetkom novega obdobja tudi velika želja Cedevite Olimpije. Ta si ga je ob novem vodstvu in povišanem proračunu znova zaželela v zmajevem gnezdu. "Kar se tiče Cedevite Olimpije, je bil agent v kontaktu z njimi, tudi sam se je slišal tako z Zvezdanom kot novim športnim direktorjem, a mislim, da v tem primeru možnost dogovora ni realna," je bil še jasen Prepelič.

Zdaj je izkušeni Slovenec povsem osredotočen na delo z izbrano vrsto, v kateri se nadeja, da bo kmalu pozdravil tudi Luko Dončića. "Kar zadeva Luko, vsi vidimo, v kakšni formi je. Vsi mu želimo, da bi osvojil šampionski prstan in se nam potem pridružil. Vsi mi verjamemo in pričakujemo Luko na tej reprezentančni akciji tako kot na vsaki do zdaj. Luka vedno znova poudari, da se bo vedno znova vračal v reprezentanco, če bo le zdrav, nimamo nobenega strahu. Tudi, ko je z nami, na vsakem treningu dokazuje svojo vnemo in željo ter vleče ostale fante. Je vzor vsem, pravi superzvezdnik in res smo lahko samo veseli, da ga imamo ob sebi."

Veseli se morebitnega vnovičnega snidenja z Luko Dončićem. Foto: www.alesfevzer.com

Manko Jake Blažiča in spomin na Tokio

Če je prihod Dončića v reprezentanco še vedno povsem na listi realnih želja in pričakovanj slovenske izbrane vrste, pa ta vsaj v Pireju ne bo mogla računati na Jako Blažiča, ki je zaradi težav s hrbtom odpovedal reprezentančno udejstvovanje. "Vsi, ki smo v reprezentanci že nekaj let, dobro vemo, kaj Jaka pomeni za slovensko reprezentanco. Mislim, da bo odsoten prvič po res dolgem času in bo kot eden izmed stebrov te reprezentance res manjkal tako na kot ob igrišču. Mladi bodo morali stopiti v njegove čevlje, tudi drugi bomo skušali zapolniti njegov manko. Jaka je dal vedno vse od sebe, tudi ko ni bil stoodstotno pripravljen, je skušal narediti vse, da je bil, tokrat žal ni šlo. Vsi ga podpiramo in mu želimo, da se čim prej vrne na parket," je še dodal Prepelič.

Ob pogovorih o kvalifikacijah in olimpijskih igrah je vrnil tudi spomine na leto 2021, ko so Slovenci najprej v kaunaških kvalifikacijah na kolena spravili vse tekmece z domačinom Litvo na čelu, nato pa so v Tokiu osvojili četrto mesto. "Olimpijske igre so sanje vsakega športnika, nam je takrat to uspelo. Že takrat v Litvi smo se zavedali dejstva, da igramo vrhunsko košarko, kar smo prenesli tudi potem v Tokio. Tam smo bili tako blizu, a na koncu tako daleč. Jaz sem bil takrat, če rečemo temu, krivec, da se nismo uvrstili v veliki finale. Hkrati pa smo se vsi iz tega nekaj naučili. Tudi potem na tisto tekmo za tretje mesto smo šli z nekaj manj energije, kar si ne bi smeli dovoliti. Vprašanje, kdaj se bo spet pojavila takšna situacija, upamo, da se bomo letos znašli v podobnem dogajanju, s to izjemo, da tokrat ne bomo na koncu spet četrti (smeh, op. p.)," je dejal Prepelič.

"V Pireju nas vsaj na papirju čakajo še težji tekmeci kot v Kaunasu. V zadnjih letih smo večkrat dokazali, da smo blizu vrha. Vemo, da bo Hrvaška računala na močno zasedbo, o Grčiji verjetno ni treba posebej izgubljati besed, tudi Dominikanska republika je zelo kakovostna. Z mislimi smo seveda samo pri prvih tekmecih, pri Hrvatih neke velike skrivnosti ne bo, res se dobro poznamo. Zahteven tekmec, ampak zagotovo ne nepremagljiv," je še sklenil Prle.

