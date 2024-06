Moška članska košarkarska reprezentanca se je zbrala v Zrečah, kjer bo opravila prvi teden priprav na julijski olimpijski kvalifikacijski turnir. Selektor Aleksander Sekulić bo prvi trening vodil v ponedeljek zvečer, torkovega opoldanskega bodo odprli tudi za sedmo silo in takrat bo znanih več informacij o stanju v ekipi, načrtih in pričakovanjih. A ena novica, ki si je nihče ni želel, že prihaja. v Zrečah ni kapetana Cedevite Olimpije Jake Blažiča.

Izkušeni član reprezentance se že nekaj časa sooča z bolečinami v hrbtu. Po koncu klubske sezone si je vzel nekaj dni mirovanja, a bolečine še niso izzvenele. Ker bodo priprave kratke, bo Blažič kljub veliki želji, da bi pomagal izbrani vrsti, po dogovoru z vodstvom reprezentance in zdravniško službo izpusti tokratno akcijo.

S seznama je odpadel Jaka Blažič:

Selektor Aleksander Sekulić je na reprezentančni seznam kandidatov za nastop na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Pireju uvrstil šestnajst košarkarjev. 💥#mojtim pic.twitter.com/YFigocUbKO — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) June 5, 2024

Miha Cerkvenik Foto: www.alesfevzer.com V Zrečah je tako petnajst košarkarjev. Edini novinec je mladi Miha Cerkvenik. "Verjamem, da je to nagrada za napredek, ki ga kažem in dobro odigrano sezono. A hkrati izjemna motivacija za nadaljnje delo. Na zbor sem prišel dobro nabrušen in željan dokazovanja. Lahko obljubim, da bom garal na vsakem treningu in čakal na svojo priložnost," je povedal član Krke. Vsi si želijo, da bi se ekipi priključil še Luka Dončić, ki še igra finale lige NBA. Se pa kapetan reprezentance soočata z bolečinami v gležnju, kolenu in zdaj še v prsnem košu.

"Takoj bomo zavihali rokave, saj časa nimamo v izobilju. Treninge bomo v veliki meri namenili uigravanju ekipe v napadu in v obrambi. Sestaviti moramo močno celoto, ki bo dihala kot eno in se enakovredno kosala z najboljšimi evropskimi in svetovnimi reprezentancami. Verjamem, da nas bo krasil timski duh ter odlično vzdušje in kemija, ki so bili vedno zaščitni znak slovenske reprezentance," sporoča selektor Sekulić.

Med pripravami bo Slovenija odigrala tri pripravljalne dvoboje. Za uvod bo 23. junija gostovala v litovski prestolnici Vilni, dvakrat pa se bo v Stožicah predstavila domačim navijačem. Na dan državnosti 25. junija se bo še drugič pomerila z Litvo, 28. junija pa še z Brazilijo.

Kako na olimpijske igre v Pariz

Slovenija bo drugo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre med drugim in sedmim julijem lovil v grškem Pireju. Kvalifikacijski turnirji bodo potekali še v španski Valencii, latvijski Rigi in portoriškem San Juanu. Na igre se bodo uvrstili le zmagovalci iz vsakega prizorišča. Slovenija bo v Grčiji v skupini A prvo tekmo igrala drugega julija proti Hrvaški, po dnevu premora se bo pomerila še z Novo Zelandijo. V skupini B bosta poleg domačinov Grkov igrala Egipt in Dominikanska republika. Po odigranih tekmah znotraj posamezne skupine ter prostem dnevu bosta šestega julija polfinalna obračuna, sedmega julija pa še finalni dvoboj zmagovalcev polfinala.