Saša Dončić: O tem ne bom govoril

Tudi drugo tekmo Dallas Mavericks je v studiu Arene Sport pospremil oče Luke Dončića in športni direktor na KZS Saša Dončić. "Še vedno se ne morem izogniti občutku, da je tudi ta poraz bolj posledica Dallasove slabe igre kot Bostonove dobre predstave," je dejal Dončić, ki bo pred tretjo tekmo odpotoval v Dallas, kjer bo na tretji in četrti tekmi stiskal pesti za sina.

Dve tekmi in dva poraza za Dallas Mavericks v finalu lige NBA je izkupiček, ki se ga ni nadejal nobeden izmed navijačev ekipe iz Teksasa. Zasedba Jasona Kidda je na drugi tekmi v TD Gardnu pokazala že odločnejši obraz kot na prvi tekmi, a to na koncu še vedno ni bilo dovolj za najboljšo ekipo rednega dela lige, ki se je na koncu veselila zmage s 105:98 in v seriji povedla z 2:0. "Še vedno se ne morem izogniti občutku, da je tudi ta poraz bolj posledica Dallasove slabe igre kot Bostonove dobre predstave. Na tej tekmi je bilo morda preveč hitro zaključenih akcij, preveč individualnih vložkov, nobene kombinatorike, pa so bili kljub temu na koncu še povsem blizu," je v studijski oddaji Arene Sport V prvi vrsti po koncu tekme dejal Saša Dončić.

Prosti meti in izgubljene žoge

Dallas je na koncu izgubil kar 15 žog, pešalo je tudi izvajanje prostih metov, saj so bili Mavs natančni le v 16 izmed 24 poskusov. Na dejavnika je po tekmi opozoril tudi Luka Dončić, ki je obračun sedmič v letošnji končnici končal pri trojnem dvojčku (32 točk, 11 skokov, 11 asistenc), a je tudi sam zgrešil štiri proste mete in izgubil osem žog. "Dallas sta pokopala slabo metanje prostih metov in tudi Bostonov skok v napadu, iz katerega so dosegli veliko točk. To so stvari, za katere ne potrebuješ velikega talenta, ampak je enostavno vsaka žoga, ki se je odbila od obroča, pristala v rokah Bostona. A ko potegneš črto, je bila tekma še vedno zelo izenačena, nekatere takšne zadeve morda delujejo kot začetniške napake in se morda na takšni ravni sploh ne bi smele dogajati, a tako pač je," je poudaril Saša Dončić.

Luka je sedmič v letošnji končnici dosegel trojni dvojček. Foto: Guliverimage

Ob Dončiću je sicer v zasedbi Dallasa manjkal večji prispevek njegovih soigralcev, v prvi vrsti Kyrieja Irvinga. "Govoriti o prispevku Lukovih soigralcev … O tem ne bom govoril. Bolj se bom osredotočal na stvari, ki sem jih že omenil, torej prosti meti in izgubljene žoge. To so stvari, ki so odločile. Se pa strinjam, da samo Luka za uspeh v seriji ne bo dovolj. Razlika med Bostonom in Dallasom je ta, da praktično v vsakem napadu žoga zaokroži, da gre takoj štiri, pet podaj, kar pri Dallasu v tem finalu ni praksa, ker se bo po eni ali dveh podajah napadalna akcija zaključi. Zato je potem tudi težje, da bi se košarkarji razigrali," je za Areno Sport še dejal Dončić.

Serija se zdaj seli v Dallas. Foto: Reuters

"Rekel sem že, da je ne glede na rezultat v finalu Dallasu že uspela vrhunska sezona, tako da je lahko sproščen. Je pa to finale in tudi mi vsi računamo, da bi Mavsi lahko postali prvaki, sploh glede na vse, kar so prikazali v tej končnici do zdaj, ko so pokazali, da so zrela in dobra ekipa. Boston je izkoristil prednost domačega igrišča, zdaj pa bo pritisk na Dallasu, če želi še računati na uspeh," je še dodal starejši Dončić, ki ga zdaj čaka tudi pot v Dallas, kjer bo sinov prvi finale lige NBA spremljal od blizu. Prisoten je bil tudi na zadnji tekmi konferenčnega finala proti Minnesoti.

"Seveda se veselim ogleda tekem v živo, ko je vse povsem drugače kot prek televizijskih ekranov. Na zadnjem letu v Minnesoto smo imeli res veliko težav, ni prijetno, ko si toliko časa v letalu, že vzleti in se vrne. Je pa bil dan pred tem v Dallasu tornado, tako da je bilo res zanimivo," je dejal Saša, o Lukovem uspehu nazadnje, ko ga je spremljal v živo, pa dodal: "Vsakemu staršu, ki vidi svojega otroka srečnega, veselega to pomeni največ," je za Areno Sport še dodal Saša.

Shaquille O’Neal Foto: Reuters O morebitnih možnostih za uspeh po zaostanku z 0:2 v seriji je za NBA TV po koncu druge tekme spregovoril tudi Shaquille O'Neal. "Vse je odvisno od tega, koliko verjamejo v uspeh. Spomnim se serij v moji karieri, ki smo jih s pravo miselnostjo preobračali. To lahko uspe tudi Dallasu, a vse bo odvisno od tega, kako se bodo lotili tekme. Težko bo, a v mislih morajo imeti samo tekmo številka tri. Kyrie mora igrati dobro, Luka mora igrati dobro, vse mesto mora stati za njimi. A če je prisoten najmanjši dvom, potem lahko že slišimo, kako poje metla," je dejal Shaq.

