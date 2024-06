"Vsi spremljamo tekme finala lige NBA z velikim navdušenjem, če bo moral kdo zaradi tega malce dlje spati, nič ne de (smeh, op. p.). Vsi z velikim veseljem in ponosom spremljamo Luko in Dallas," je po prvem dnevu priprav na kvalifikacije za olimpijske igre v Zrečah malce za šalo in malce zares dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki je na čelu reprezentance v ponedeljek začel novo misijo, v kateri bo skušal slovenske košarkarje še drugič v zgodovini popeljati na olimpijske igre.

Stanje Luke Dončića

In čeprav v slovenski izbrani vrsti vedno znova poudarjajo, da se želijo pogovarjati le o košarkarjih, ki so na pripravah in so na voljo reprezentanci, so tokrat naredili izjemo ter spregovorili tudi o Luki Dončiću, ki se medtem v Dallasu pripravlja na tretjo tekmo finala lige NBA z Bostonom. Neznank je pred kvalifikacijskim turnirjem, ki ga bo med 2. in 7. julijem gostil Pirej, še ogromno. Glavna ostaja ta, kdaj se bo izbrani vrsti lahko pridružil Dončić, katerega seznam poškodb je po zares naporni sezoni vedno daljši. Kljub temu imajo v reprezentanci le en načrt, ki vključuje tudi MVP finala zahodne konference lige NBA.

Dončić trenutno igra finale lige NBA, njegov Dallas proti Bostonu zaostaja z 0:2 v zmagah. Foto: Guliverimage

"Imamo samo en načrt, da gremo na olimpijske kvalifikacije v najmočnejši zasedbi. Kaj se bo dogajalo do takrat, ne ve nihče, zato se moramo sproti prilagajati. Če bi živeli v skrbeh, potem ne bi mogli normalno delati. Ne skrbi me, bomo pa se o tem pogovarjali, ko se konča njihova serija. Vsi navijamo zanj in Dallas ter upamo, da končajo uspešno in osvojijo naslov. Potem bomo videli, kako in kaj. Zatem bomo videli, kako ga pripraviti, ali bo za to potreben počitek ali trening, fizioterapija … Je pa zagotovo v zraku veliko negotovosti," je poudaril Sekulić.

"Računamo sicer, da nam bi Luka pomagal že na pripravljalnih tekmah, je pa seveda vse odvisno od tega, kako dolga bo serija v ligi NBA in v kakšnem fizičnem stanju bo. Tudi sam je izrazil željo, da bi igral. Pogovarjali smo se tudi z zdravstvenim osebjem Dallasa, a je tu ogromno nekih dejavnikov, na katere tudi sam ne želim vplivati. Ko bo konec tega finala, se bomo pogovarjali o tem, kakšno bo njegovo stanje. Če bo to pomenilo, da bo prišel morda šele v Pirej, bo pač prišel tja," je o stanju slovenskega kapetana in prvega zvezdnika ekipe povedal Sekulić.

Vlatko Čančar trenira po individualnem programu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pod njegovo taktirko v Zrečah trenutno trenira 13 košarkarjev. Medtem ko je Dončić še v Dallasu, po individualnem programu zaradi pravil lige NBA trenira še Vlatko Čančar, tik pred zborom pa je zaradi težav s hrbtom iz seznama odpadel še Jaka Blažič.

Čančar je okreval po hudi poškodbi kolena, ki jo je staknil na lanskih pripravah na svetovno prvenstvo in zaradi katere je izpustil tudi celotno letošnjo klubsko sezono. Enak scenarij je doživel tudi Edo Murić, ki v Zrečah že trenira z ekipo. "Vlatko je tudi v ZDA ves čas delal na tem, da se pridruži reprezentanci. Verjamem, da ga bosta kondicijski trener in zdravstvena služba zdaj pripravila, da bo lahko pomagal izbrani vrsti. Če ne bi bila tako Vlatko kot Edo zdrava in pripravljena, potem ne bi bila tukaj. Je pa res, da nista v igralni formi, zato ju bomo morali zdaj v pospešenem ritmu pripraviti do tega, da bosta lahko pomagala," je o njunem stanju dejal Sekulić.

Sekulić o Čančarju:

"Po enem treningu je sicer težko povedati kaj konkretnega. Tisto, kar je zame najpomembneje, je to, da so igralci prišli motivirani in pripravljeni, da pomagajo slovenski reprezentanci do uvrstitve na olimpijske igre," je še dejal slovenski selektor, ki v primerjavi z lanskim svetovnim prvenstvom na seznam ni uvrstil Žige Samarja in Gregorja Glasa. "Žiga ima poškodbo ahilove tetive, tudi Gregor ni stoodstoten in je dejal, da bi rad izkoristil to priložnost, da se pripravi na novo klubsko sezono. Podobno je tudi z Lapornikom, zdaj še z Jako Blažičem. Mislim, da imamo na voljo reprezentante, ki so dovolj kakovostni, ki imajo dovolj izkušenj s takšnimi tekmovanji in močnimi reprezentanti," je še dodal Sekulić.

V Zrečah z izbrano vrsto trenira tudi Mike Tobey. Foto: www.alesfevzer.com

Tobey ali kdo drug?

Med glavnimi neznankami pred začetkom priprav na olimpijski kvalifikacijski turnir je bil tudi status naturaliziranega košarkarja v slovenski reprezentanci. Kot glavna kandidata sta se kar nekaj mesecev omenjala Josh Nebo in celo Daniel Gafford, a je kot edini Američan s slovenskim potnim listom v Zrečah zdaj že stalni član reprezentance Mike Tobey. Na vprašanje, ali bi se reprezentanci v primeru pridobivanja dokumentacije in vseh papirjev lahko pridružil še kdo, je Sekulić odvrnil: "Za zdaj so tukaj igralci, ki so na voljo. Če se bo še kdo priključil, ne vem. Zdaj trenutno računamo na zasedbo, ki je tukaj. Nima smisla, da se pogovarjamo o nečem, kar se še ni zgodilo. Če se bo karkoli zgodilo v tej smeri, bo za to takoj izvedela tudi javnost," je dejal Sekulić.

In medtem ko reprezentanca čaka na Dončića, bodo z njim iz Dallasa prišle še dodatne okrepitve. V štab reprezentance se bosta tako s koncem finala lige NBA vrnila tudi kondicijski trener Anže Maček in vodja izbrane vrste Marko Milić. Ob tem pa bo kot novinec v reprezentanci nastopil tudi pomočnik selektorja in dozdajšnji član strokovnega štaba Dallasa Sean Sweeney. "Sean je dobrodošla novost v reprezentanci. Odlično je, da imamo trenerja s takšnim ugledom, kot ga ima on v ligi NBA. To je ogromna pridobitev za nas vse. To je bila moja odločitev, seveda smo o tem govorili tudi z Luko, v prvi vrsti pa je bila to moja želja," je dejal slovenski selektor.

V reprezentanco prihaja tudi Sean Sweeney. Foto: Reuters

Tri pripravljalne tekme, nato odhod v Pirej

Slovenija bo v pripravah na Pirej odigrala tri pripravljalne tekme. Najprej 23. junija v Vilni, nato jo 25. junija in 28. junija čakata še dve srečanji v Stožicah. Najprej na slovenski praznik, dan državnosti, z Litvo, tri dni kasneje pa še z Brazilijo. "Želeli smo si igrati z močnimi reprezentancami, ker nas enako potem čaka tudi v Pireju. Tako se bodo najbolje pokazale tudi naše slabosti, da bomo vedeli, na čem moramo še največ delati do turnirja," je dodal Sekulić, ki ga nato v Pireju v skupinskem delu najprej čakata obračuna s Hrvaško (2. julij) in Novo Zelandijo (4. julij), medtem ko bodo v skupini B nastopali Grčija, Dominikanska republika in Egipt.

"To so kvalifikacije za olimpijske igre in jasno je, da imajo vse reprezentance jasno računico ter želijo priti v Pariz. Zagotovo ne bo lahko, časa nas zahtevna naloga v boju za olimpijske igre. Zdaj se moramo najprej uigrati, poskušali bomo dihati kot eno. Malce smo omejeni, ker za zdaj ni z nami Luke, a verjamem, da se bodo igralci, ki so tukaj, lahko potem hitro povezali tudi z njim," je še dodal Sekulić.

