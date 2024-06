Dve stvari, o katerih se je največ govorilo po koncu tretje tekme finala lige NBA, sta bili sodniški kriterij in zgodovina lige NBA, ki jo bodo morali pri Dallasu, če želijo doživeti velikanski čudež, spisati na novo, če bodo v 157. poskusu želeli postati prva ekipa, ki je dobila serijo po zaostanku z 0:3 v zmagah.

A da se čudeži lahko zgodijo, so Mavsi dokazali že v tretji tekmi, ko so enajst minut pred koncem zaostajali že za 21, bili že v povsem izgubljenem položaju, a se vrnili v igro in bili na koncu pri povsem realnih možnostih za zmago. Še dobro minuto pred koncem je Dereck Lively zabil žogo skozi obroč za znižanje zaostanka na dve točki, že pred tem so imeli pri Dallasu ob zaostanku z 92:93 na voljo tudi žogo za vodstvo, a se na koncu ni izšlo, še tretjo zmago pa so v seriji v žep pospravili košarkarji Dallasa.

Zaključek tretje tekme:

"Imeli smo dobro priložnost, da bi tekmo preobrnili, a nam ni uspelo. Želim si, da bi bil lahko v tistih trenutkih na parketu," je dejal Dončić, ki je štiri minute pred koncem prejel šesto osebno napako in nato vidno razburjen zapustil parket. Ob vprašanju, kaj meni o sodniških odločitvah, je najprej le zmajal z glavo in zamahnil z roko, nato pa po nekaj trenutkih molka nadaljeval: "Nismo smeli igrati fizične igre. Ne vem, ničesar nočem reči. Prejeti šest osebnih napak, ko praktično v obrambi stojim z razprtimi rokami … Dajte no," je dejal Dončić, ki je šele tretjič v svoji NBA-karieri tekmo končal zaradi prejetih šestih osebnih napak. "Ne spomnim se, da bi se mi to že kdaj zgodilo. Res ne vem, da bi kdaj v tako kratkem razponu tako hitro prejel toliko osebnih napak," je dejal vidno razočarani Dončić.

Trener Dallasa Jason Kidd je po Dončićevem zadnjem prekršku, ko se je postavljal v obrambi nad Jaysonom Tatumom in padel po tleh, zahteval tudi pregled prekrška z videoposnetkom, a so sodniki ostali pri prvotni odločitvi. "Mogoče bi morali zahtevati pregled pri vseh," je po koncu dejal Kidd.

Dončić je imel ogromno "dela" s sodniki. Foto: Reuters

Verjeli bodo do konca

Dallas je sicer srečanje odlično odprl, v prvi četrtini vodil s 13 točkami naskoka, a je nato Boston ekspresno izničil zaostanek. "Tekmo smo začeli odlično, z veliko energije, mislim, da bi morali tudi nadaljevati v tem slogu z enakimi košarkarji na parketu. Igrali smo v res visokem ritmu, hitro. Ob tem smo igrali tudi dobro obrambo. A so se hitro vrnili, potem smo zaostajali za 21, pa se še vedno vrnili. Verjeli bomo do konca," je bil jasen Dončić.

Dallas v tej sezoni Bostona še ni premagal, izgubil je obe tekmi v rednem delu, temu pa je dodal še tri obračune v končnici. Na vseh treh tekmah v finalu so se Mavs ustavili pod mejo stotih doseženih točk, premalo razpoloženih košarkarjev v napadu pa je velika težava skozi celotno serijo. Čeprav na tretjem obračunu ni zaigral poškodovani Kristaps Porzingis, so imeli pri Bostonu vnovič dovolj razpoloženih košarkarjev. "Ugotoviti moramo nekatere stvari, zdaj jih bolje spoznavamo. Zaostajati 21 točk na tretji tekmi finala in se potem vrniti v igro, mislim, da lahko iz tega črpamo marsikaj pozitivnega."

Dallas se je znašel v izgubljenem položaju. Foto: Reuters

Irving stopil v ospredje

Ni konec, dokler ni konec, je še poudaril Dončić. "Moramo verjeti. Kot vedno rečem, na koncu odločijo štiri zmage. Ostati moramo skupaj, na ta način zmagujemo, na ta način izgubljamo. Zdaj se moramo spočiti in pripraviti na četrto tekmo," je bil še jasen Slovenec, ki je srečanje končal pri 27 točkah, veliko pomoč pa je imel tokrat v izjemnem Kyrieju Irvingu, ki je po dveh slabših predstavah še enkrat več dokazal svojo veljavo.

Irving je srečanje končal pri 35 točkah, v prvem polčasu je dosegel štiri trojke iz petih poskusov, a na koncu ostal razočaran. Izkušeni košarkar je v obračunih z Bostonom brez zmage že na zadnjih trinajstih zaporednih tekmah. "Ko je bil Luka izključen, mislim, da niti nisem imel druge možnosti, kot da skušam zapolniti vrzel. Luka je res na hitro prejel zadnji dve osebni napaki, ni bilo enostavno, a še vedno smo bili v igri za zmago. Nadoknadili smo visok zaostanek, a napake te bodo proti takšni ekipi, kot je Boston, stale veliko," je dejal Irving. "Čustva so v takšnih primerih res velika. Zato sem ga po tekmi objel, da mu povem, da mu krijemo hrbet, ne samo jaz, ampak celotna ekipa. Lahko bi bilo prst uperiti vanj, da bi lahko odreagiral bolje, a tega se že sam dobro zaveda. Bila je težka tekma s težkimi odločitvami," je dodal izkušeni košarkar.

Četrta tekma bo na sporedu v noči na soboto ob 2.30 v Dallasu.

