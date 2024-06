Luko Dončića je po porazu še na tretji finalni tekmi v bran vzel legendarni Charles Barkley, češ da Ljubljančanova obramba ni kriva, da zaostajajo z 0:3 v zmagah. "Zaradi Luke so v finalu. Bodimo si na jasnem. To me res jezi."

Zdi se, da sta Luka Dončić in njegov Dallas po tretji tekmi finala lige NBA v izgubljenem položaju. Proti Bostonu s soigralci zaostajajo z 0:3 v zmagah. Ob sredinem porazu z 99:106 se je Ljubljančanu tretjič v NBA zgodilo, da je tekmo zaradi šestih osebnih napak predčasno končal. "Ne bi smeli igrati agresivno. Ne vem, raje ne bi nič rekel. Da dobiš šest osebnih napak v finalu lige NBA, pa stojiš takole pri miru ... Dajte, no," ni bil sodniški kriterij Dončiću niti malo všeč. Lukova igra v obrambi in odzive na sodniške odločitve pa je ostro komentiral košarkarski analitik na ameriški televizijski mreži ESPN Brian Windhorst: "Ta finale bo moral vzeti kot pravo lekcijo. Njegova predstava v obrambi je naravnost nesprejemljiva. On je luknja na igrišču. Boston je v prednosti, ker so ga odlično napadli."

V četrtek brez treninga za Dallas

Jutro po tekmi je Dončić znova stopil pred novinarje. "Zelo si želim zmagati. Odigrati moram bolje." Ni predaje, sporoča. In še: "Spet se moramo zabavati. Če se zabavamo, lahko nadoknadimo tudi 20 točk zaostanka. Dobra obramba, hitra igra in odprti meti." Trener Jason Kidd se je odločil, da v četrtek ne bodo trenirali, ogledali so si le posnetke s sredine tekme. Ob zaostanku z 0:3 pa je padla cena vstopnic v preprodaji. Če je bila povprečna cena v ponedeljek 1.000 dolarjev (930 evrov), je zdaj "samo" še 640 dolarjev (596 evrov).

Da je kriva Lukova obramba? "Popolna neumnost!"

Charles Barkley Foto: Getty Images Dončića pa je zanimivo v bran vzel legendarni Charles Barkley, ki tudi zna biti kritičen do kapetana slovenske reprezentance. "Ni najboljši v obrambi, a se trudi. A da pravite, da je njegova obramba razlog, da zaostajajo z 0:3, je popolna neumnost. Za druge gre. Kyrie je končno odigral dobro tekmo. Luka je pravzaprav odigral tri dobre tekme. Drugi pa svojega niso dali. Da sprašujete Jasona in Luko o njegovi obrambi ... Zaradi Luke so v finalu. Bodimo si na jasnem. To me res jezi," je bil v televizijskem prenosu po tekmi neposreden Barkley.

Dončić in Kyrie Irving sta na tretji tekmi skupaj dala 62 točk, njunih devet soigralcev, ki so zaigrali, pa vsega 37 točk. Na drugi strani ima Boston pravi kolektiv, ko je vsaj šest košarkarjev na vsaki tekmi prispevalo v napadu in obrambi. "Boston je enostavno boljši. Imajo širšo klop, več igralcev lahko dosega točke. Prispevajo prav vsi in te utrudijo. Dallas pa se zanaša samo na Luko in Kyrieja," pa je po tretji tekmi veliki finale lige NBA analiziral Grant Hill. Barkley je dodal: "Če Gafford ali Lively ne dobita podaje pod koš, sploh ne zadeneta. Breme na Luki in Kyrieju je enostavno preveliko."

Luka Dončić ima v finalu težko nalogo v obrambi, ker ima Boston toliko orožij v napadu, ne samo Jaysona Tatuma. Foto: Guliverimage

"O, pa je konec."

A prav z dobro obrambo in točkami "pomočnikov" je Dallas dobil 16 od zadnjih 20 tekem rednega dela in se nato prebil do finala. "Ne pravim, da je konec," je še dejal Hill. Barkley ga je prekinil: "O, pa je." Še nobena ekipa v zgodovini lige NBA ni nadoknadila zaostanka z 0:3, pa je bilo takšnih primerov že 156.

Četrta tekma finala, morda že zadnja, bo v Dallasu v noči na soboto po srednjeevropskem času. Boston letos v končnici v gosteh še ni izgubil.