Izjemen prizor očetov obeh zvezdnikov Dallasa #video

V noči na soboto je bilo v Dallasu veselo. Luka Dončić in druščina so tokrat kritikom zaprli usta, potem ko so na četrti tekmi visoko premagali Boston Celtics z izidom 122:84. Tega uspeha so se veselili navijači in tudi najbližji sorodniki košarkarjev.

Ob parketu sta bila Saša Dončić in Drederick Irving očeta Luke Dončića in Kyriea Irvinga. Verjetno pa je Luka svojemu očetu pripravil eno lepših rojstnodnevnih daril, potem ko je Dallas vendarle premagal Boston. Saša Dončić je 14. junija praznoval svoj 50. rojstni dan.

Slovenski košarkarski as je ob igrišču pozdravil tudi Sergia Ramosa, španskega nogometna zvezdnika, ki je dolga leta igral za madridski Real.

Trenutni izid v zmagah je 3:1 za Boston. Košarkarji se zdaj selijo v Boston, kjer bo 18. junija ob 2.30 peta tekma. Luka Dončić je na zadnji tekmi v dobrih 32 minutah igre dosegel 29 točk, tem pa dodal še po pet skokov in asistenc. Luka je takoj po tekmi povedal, da se je njihov trud poplačal in da še vedno verjamejo.

"It's not gonna be easy in Boston but I look forward to the challenge."



Luka Doncic and Kyrie Irving walk off after the game 4 victory 🗣️



(Via @NBA)

