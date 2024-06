Luka Dončić po veliki zmagi nagovoril Slovence #video

V velikem slogu so Luka Dončić in soigralci Dallas Mavericks odgovorili kritikom po zaostanku z 0:3 v finalni seriji proti Boston Celtics in v domačem American Airlines Centru s 122:84 preskočili tekmeca . Kar nekaj kritik je letelo na slovenskega zvezdnika, ki je tokrat v treh četrtinah prispeval 29 točk in bil vlečni voz Dallasa. "Hvala vsem. Še naprej vstajajte," je za Sportal ob zapuščanju arene sporočil slovenskim navijačem, njegov soigralec Kyrie Irving pa izpostavil: "Mislim, da je Luka s predstavo nekatere 'prisilil', da so morali pojesti svoje besede. V zdravem pomenu …"

Kaj sporoča Luka Dončić slovenskim navijačem (vir: Mateja Malnar Štembal)

Veličastna zmaga Dallas Mavericks po zaostanku z 0:3 v finalni seriji proti Boston Celtics je dvignila moralo navijačem in zlasti košarkarjem teksaškega moštva pred nadaljevanjem. Po treh predstavah, v katerih niso našli rešitve za Bostonovo kombinatoriko, jim je tokrat uspelo. In to v velikem slogu.

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić je z 29 točkami popeljal svojo ekipo do uspeha. Edina slaba plat so bile trojke, potem ko je zgrešil vseh osem. A je treba poudariti, da je izgubil le eno žogo, ukradel tri in je v času njegovega igranja Dallas dobil 30 točk prednosti.

Vzdušje pred Dallasovo dvorano po veliki zmagi (vir: STA)

Najvišja je znašala kar 48 točk pri rezultatu 115:67, ko je bilo do konca tekme še slabih šest minut. Takrat je Luka že lep čas počival, saj so košarkarji prve peterke po tretji četrtini s strani glavnega trenerja Jasona Kidda že dobili zaslužen počitek.

Luka se ne ozira na kritike

S predstavo so Luka in soigralci vsaj za eno tekmo utišali kritike, ki so jih bili deležni po uvodnih treh porazih. "Skušam ne gledati na to, kritike zmeraj bodo. Tu sem, da uživam, da igram košarko. Vem, da zmeraj ne bo lepo, ne igra se vedno dobro, ampak tu sem, da uživam," je po tekmi dejal Dončić, Kyrie Irving, ki je prispeval 21 točk, pa ob tem dodal: "Mislim, da je Luka s predstavo nekatere 'prisilil', da so morali pojesti svoje besede. V zdravem pomenu …"

Foto: Reuters

"Res smo imeli pravo energijo danes. Tako moramo igrati. In z enakim pristopom se moramo lotiti naslednje tekme," je Dončić pohvalil prispevek celotne ekipe. Podobnega mnenja je bil trener Kidd: "Naši fantje so bili danes pripravljeni. Tekmec se je pripravljal na slave, a smo se mu zoperstavili."

Preostanek serije 5. tekma 18. junij ob 2.30, Boston Celtics – Dallas Mavericks Morebitna 6. tekma 21. junij ob 2.30, Dallas Mavericks - Boston Celtics Morebitna 7. tekma 24. junij ob 2.00, Boston Celtics – Dallas Mavericks

Luka sporoča: Še naprej vstajajte

V zgodovini lige NBA ni še nobeni ekipi v končnici uspel preobrat po zaostanku z 0:3 v zmagah, a je Luka optimističen in ponovil večkrat že izrečene besede: "Tako kot sem rekel na začetku serije – zmaga tisti, ki dobi štiri tekme. Mi bomo verjeli vse do konca. Dajali bomo vse od sebe. Zelo močno verjamem, da ta ekipa to zmore."

Foto: Reuters

Na pravi način se je ekipa dvignila po težkih treh uvodnih udarcih Bostona, ki tokrat ni mogel razviti prave igre. V nadaljevanju finalne serije, če bi prišlo do morebitne odločilne sedme tekme, bi ekipi igrali po sistemu 1-1-1, kar pomeni, da imajo Celtics, še dve domači, zaključni žogici za 18. lovoriko. Dallas bi lahko igral še največ eno domačo tekmo, drugi naslov pa bi si moral priigrati na gostovanju –morebitna odločilna tekma je na sporedu 24. junija ob 2. uri po slovenskem času. "Še naprej vstajajte," je za Sportal nagovoril Luka Slovence.

"Nihče noče biti izločen iz finala na takšen način. Moramo si še enkrat pogledati to tekmo, kako smo igrali, kakšna je bila naša energija, in tako moramo igrati tudi na naslednji tekmi," je še dejal Dončić.