Bo Luka Dončić poskrbel za čudežni preobrat? "Zakaj pa ne!" Anžetu Kopitarju je že uspelo.

Še nobeni ekipi v zgodovini košarkarske lige NBA v serijah končnice na štiri zmage ni uspelo zmagati po zaostanku z 0:3 v zmagah. Takih serij je bilo do zdaj 156, v 157. so se znašli Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks, ki so v letošnjem finalu z 0:3 zaostajali za Bostonom. A tudi ta tradicija se bo enkrat končala. "In zakaj je ne bi prekinili prav mi!" so se po sobotni zmagi Dončičevih v Dallasu navdušili navijači Mavericks.

Luka Dončić in njegovi soigralci iz teksaške ekipe so v finalu z Boston Celtics prišli do prve zmage (122:84) in v seriji zaostanek znižali na 1:3, z dominantno predstavo pa so vlili nekaj upanja svojim navijačem, čeprav zgodovina pravi, da bi se morali ti že po prvih treh tekmah sprijazniti s končnim porazom. Še nikoli v zgodovini namreč ekipa po zaostanku z 0:3 v zmagah ni dobila serije na štiri zmage. Takšnih primerov je bilo v ligi NBA že 156 in le štirim v vsej zgodovini lige je uspelo po takšnem zaostanku izsiliti sedmo tekmo, nobeni pa ni uspelo na tej zmagati.

A Luka Dončić in njegovi Mavericks se še niso vdali v usodo. "Tako kot sem rekel na začetku serije – zmaga tisti, ki dobi štiri tekme. Mi bomo verjeli vse do konca. Dajali bomo vse od sebe. Zelo močno verjamem, da ta ekipa to zmore," vztraja 25-letni Ljubljančan. Med ljubitelji košarke v ZDA je završalo. "Je to mogoče? Lahko Mavericks pričarajo zgodovinski preobrat?" se sprašujejo. In teoretično je to povsem mogoče.

Nenazadnje so bili prav njihovi letošnji tekmeci za pokal Larryja O'Briena lani v takšnem položaju. Proti Miamiju so v finalni seriji izgubili prve tri tekme, se nato vrnili v boj za naslov s tremi zaporednimi zmagami, pa jim je zmanjkalo moči, da bi na odločilni sedmi tekmi pripravili popoln zgodovinski preobrat. Prava ironija usode bi bila, da bi letos to uspelo Dallasu.

Leta 2003 so bili v prvem krogu končnice Mavericks z Dirkom Nowitzkim in Stevom Nashem tudi že v nevarnosti, da zgodovinski preobrat dovolijo Portlandu. Povedli so s 3:0 v zmagah, pa so TrailBlazers izsilili sedmo tekmo, ki so jo nato doma dobili Teksašani. Prvi tak primer se je zgodil že leta 1951, ko so New York Knicks skoraj zapravili prednost proti moštvu Rochester Royals, danes Sacrmento Kings. Nekaj ekip je bilo torej že blizu, nobeni pa še ni uspelo priti do konca.

Anže Kopitar je s svojimi LA Kings v končnici leta 2014 izničil zaostanek z 0:3 v zmagah proti San Joseju in se pozneje veselil naslova prvaka lige NHL. Foto: Guliverimage/Getty Images

A to ne velja za hokejsko ligo NHL, v kateri so se že štiri moštva zmagovito vrnila po zaostanku z 0:3. Prvič Toronto Maple Leafs v finalu Stanleyjevega pokala proti Detroitu že davnega leta 1942. To je bil sploh prvi finale v ligi NHL, ki se je igral na sedem tekem. Leta 1975 je v četrtfinalu preobrat uspel še NY Islanders proti Pittsburghu, leta 2010 v konferenčnem polfinalu Philadelphia Flyers proti Bostonu in nazadnje, leta 2014 Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem proti San Joseju. Hrušičan je s Kralji tedaj osvojil tudi svoj drugi in zadnji Stanleyjev pokal.

Tudi Dončić je v končnici lige NBA že pokazal trdoživost, leta 2022 se je v konferenčnem polfinalu z Mavericks soočil z najboljšo ekipo rednega dela, tedaj domnevno nepremagljivimi Phoenix Suns. Ti so povedli z 2:0 v zmagah, a so se Teksašani vrnili in serijo izenačili na 2:2. Izgubili so peto tekmo, pa spet izenačili v šesti in se nato opogumljeni in navdahnjeni po gladki zmagi v sedmi tekmi (tudi tedaj v gosteh) veselili preboja v konferenčni finale.

Je napočil čas za še večji podvig? "Zakaj pa ne!" te dni sanjajo navijači Dallasa. In sanjali bodo lahko vsaj še do torka.

Preberite še: