Navijači Dallas Mavericks so ponovno dokazali, zakaj veljajo za ene najbolj zvestih in strastnih podpornikov v ligi. Čeprav je bil tretji poraz boleč, se niso predali. Verjeli so v Luko Dončića in ekipo ter jih z bučnim navijanjem spodbujali k vrnitvi na zmagovalno pot. Navijaške utrinke si lahko ogledate v spodnjih videoposnetkih.

Vzdušje pred, med in po tekmi je bilo nepozabno. Navijači so v dvorani American Airlines Centra ustvarili energijo, ki je ponesla ekipo do zmage. Slišalo se je tudi slovenske: Dajmo, Luka! Dajmo, Mavsi! Kdor ne skače, ni Slovenec!

"Slovenija, hvala za vašo podporo, Dallas jo ceni. Zmagali bomo, upam, da naslednje štiri tekme. Tu smo, da podpiramo, Go Mavs," je pred srečanjem dejal eden od navijačev teksaške zasedbe.

"Luka je izjemen, eden najboljših košarkarjev na svetu," pa je po veličastni zmagi dodal eden od navijačev. Poleg izjemne igre Dallas Mavericks so bili prav navijači tisti, ki so poskrbeli za dodatna krila in jih gnali naprej.

Luka je Slovencem sporočil, naj še naprej zgodaj vstajajo:

Veselje po koncu tekme: