"Zaslužena točka," je v prvi izjavi po remiju Slovenije z Dansko na prvi tekmi evropskega prvenstva v Nemčiji poudaril selektor Matjaž Kek. Najbolj zadovoljen je bil z reakcijo svojih varovancev po prejetem zadetku. "Niste mi verjeli, da so to posebni modeli. Čustva delajo včasih v eno smer, včasih v drugo. Namesto da bi se povlekli nazaj, kar bi mogoče kdo pričakoval, pa so krenili po gol."

Matjaž Kek je čestital nogometašem in navijačem. Foto: Reuters "Čestitke fantom. Nismo bili v vseh situacijah najboljši. Nekatere je malo prevzelo vzdušje. Že v prvem polčasu smo imeli možnosti, ki bi jih morali izkoristiti. Potem nas je tale odbitek Janže nagradil za vse, kar so fantje dali na igrišču," je v prvi izjavi po tekmi za TV Slovenije povedal selektor Matjaž Kek. "Tole točko smo si zaslužili." Za vzdušje se je zahvalil tudi navijačem. In prav ti so pomagali, da je bila Slovenija po prejetem golu še boljša. "Vi mi niste verjeli, da so to posebni modeli," je zbodel novinarja Anžeta Bašlja. "Čustva je težko nadzorovati. Čustva delajo včasih v eno smer, včasih v drugo. Namesto da bi se povlekli nazaj, kar bi mogoče kdo pričakoval, pa so krenili po gol. Čestitam jim za ta karakter. Energija je prišla s tribun in potem so videli, da lahko. Dancem so se nato porezale noge. Škoda, da nismo izkoristili kakšne priložnosti. So imeli pa tudi oni priložnosti. Prava tekma, pravo evropsko prvenstvo."

"Ogromno priložnosti in zato grenak priokus," je po remiju Slovenije z Dansko na TV Slovenije dejal nekdanji reprezentant Mladen Dabanović. In navijači so gotovo imeli enak občutek. "Več kot zadovoljen," pa je bil komentar nekdanjega trenerja Bojana Prašnikarja, ki ga je navdušila igra Slovenije predvsem v drugem polčasu.