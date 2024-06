Neverjetno, a resnično. Erik Janža je v državnem dresu, čeprav nastopa na položaju levega bočnega branilca, na 11 nastopih dosegel kar tri zadetke. V tej zgodbi pa je najbolj zanimivo, da se je kar dvakrat vpisal med strelce proti Danski. Na dvoboju, kjer je sreča obrnila hrbet Benjaminu Šešku, kjer je Andraž Šporar zapravil kar nekaj lepih priložnosti, enkrat pa se je zaradi manj natančnega strela prijel za glavo še Adam Gnezda Čerin, se je Slovenija spogledovala s tesnim začetnim porazom na Euru.

Erik Janža je postal specialist za doseganje zadetkov proti Danski. Foto: Reuters

Dolgo časa je zaostajala z 0:1, a jo je nato rešil branilec, ki bo kaj kmalu praznoval 31. rojstni dan. Zgodilo se bo dan po tekmi s Srbijo v Münchnu, v katero bo lahko Slovenija vstopila samozavestno, saj je v uvodnem nastopu osvojila dragoceno točko proti Danski.

"Očitno mi ležijo Danci, kaj naj povem. Res sem zelo vesel za ta zadetek. Zadnja dva tedna je bilo zelo naporno, celi ekipi resnično kapo dol. Zaslužili smo si to točko, mogoče celo več. V zadnjih 20 minutah smo imeli še nekaj dobrih situacij, da bi lahko celo zmagali tekmo, ampak … Moramo biti le zadovoljni. Točka na Euru prinaša dober začetek. Gremo zdaj dalje," se bo začel pripravljati na drugo tekmo, četrtkov spopad nekdanjih bratov, ko se bosta v Münchnu pomerili Slovenija in Srbija.

Fino se počutimo, da smo lahko zadovoljili toliko Slovencev

Njegov zadetek je poskrbel za delirij navijačev. Foto: Reuters Ko je zadel v polno, se je spontano odločil, da bo stekel proti klopi. "Smo ena velika družina," je želel, da bi izenačenje proslavili skupaj. Najbolj mu je bilo toplo pri srcu, ker je vedel, koliko to pomeni navijačem.

"Fino se počutimo, da smo lahko zadovoljili toliko Slovencev, ki so tu že več dni. To je to, zaradi tega se igra nogomet. To je nekaj najlepšega. Nič, zdaj se bo potrebno dobro spočiti, regenerirati in gremo naprej. Vidimo, da lahko igramo z vsakim, tako da se nam ni potrebno nikogar bati," se je že počasi navezal na prihodnji dvoboj, spopad s Srbijo, ki v prvem krogu ni bila tako uspešna kot Slovenija, in je v Gelsenkirchnu ostala brez točk proti prvemu favoritu skupine Angliji (0:1).

Slovenski navijači si zaslužijo posebno čestitko:

Dolgo časa, vsaj po prvem polčasu, je kazalo, da bo Danska proti Sloveniji upravičila vlogo favorita. Vodila je z 1:0, a je nato prišlo do spremembe. "Rekli smo, da jim ne smemo pustiti, da nas potiskajo zelo nizko v obrambi. To nam je uspevalo, saj Danci v prvem polčasu niso bili več toliko kreativni. Eriksen in Wind sta prej prihajala notri in nam delala težave, potem pa smo začutili, da znamo tudi mi igrati. Tehtnica se je nagnila na našo stran," je bila proti koncu dvoboja Slovenija celo bližje zmaga.

Hvala vsem navijačem, ki so prišli v Stuttgart

V 77. minuti mu je kot prvi skočil v objem Petar Stojanović. Foto: Reuters "Zaradi tega ne bo evforije. Saj nismo zmagali," zagotavlja Janža, branilec in kapetan poljskega Gornika, za katerega nastopa že pet let zapored. "Moramo ostati trdno na tleh, se spočiti in še naprej delati tisto, kar delamo. To pa zato, ker delamo dobro. Moramo verjeti, da nam lahko uspe," se je dotaknil zgodovinskega cilja Slovenije, kako se na velikem tekmovanju prebiti v izločilni del.

Z uvodno točko proti močni Danski je Kekova četa zagotovo bližje cilju. Na naslednji tekmi pa bo še nekaj, kar bi lahko Sloveniji močno pomagalo do novega uspeha. To je energija s tribun. "Že na samem ogrevanju pred tekmo z Dansko je bilo čutiti posebno energijo. Od samega začetka so mi šle kocine pokonci. Hvala vsem navijačem, ki so prišli v Stuttgart. Vem, da jih bo v Münchnu še več. Skupaj smo še močnejši," ne skriva zadovoljstva, da je lahko v nedeljo proslavljal zadetek pred rekordnim številom slovenskih navijačev na gostovanju.

Če kot otrok ne bi shujšal, bi imel težave s srcem

Erik Janža je v reprezentančni karieri dosegel tri zadetke. Prvega proti Finski, nato je dvakrat zatresel mrežo Danske. Foto: Guliverimage Janža bi lahko še dve leti nazaj o čem podobnem zgolj sanjal. Nato pa ga je selektor Kek lani po devetih letih vrnil v izbrano vrsto, kjer je izkoristil praznino po zdravstvenih težavah Gregorja Sikoška in se zasidral v udarni enajsterici. Vsega tega, kar doživlja zdaj, spoštovanja vredne profesionalne nogometne kariere in največjega priznanja, kar ga lahko doživiš v državnem dresu, nastop na velikem tekmovanju, pa ne bi bilo, če v otroštvu ne bi pokazal tako močne volje in odločnosti.

Ni namreč manjkalo dosti, pa bi se moral že kot otrok s prekomerno težo posloviti od nogometnih sanj. Zdravnica ga je zaradi nezdrave prehrane resno opozorila, da bo moral v življenju marsikaj spremeniti. Če ga takrat oče ne bi prisilil k dieti, Slovenija ne bi nikdar spoznala Erika Janže v takšni podobi, s katero navdušuje Slovenijo.

V lanskoletnem intervjuju, malce po tem, ko si je Kekova četa zagotovila nastop na Euru, je zaupal več podrobnosti o tem, kako se je moral kot otrok bojevati s prekomernimi kilogrami. Začelo se je, ko je imel 12 let.

Prepoznate Erika Janžo na fotografiji? Je na sredini zgornje vrste. Pod njim, na sredini spodnje vrste, je njegov takratni soigralec in sokrajan Mitja Lotrič. Foto: Osebni arhiv

''Takrat sem bil glede fizične pripravljenosti in podobe prava katastrofa. Kaj naj rečem, bil sem debel. Visok sem bil 150 cm, imel pa 86 kg. V šoli smo imeli sistematske preglede. Zdravnica mi je rekla, da moram obvezno shujšati, če ne, moj srček v prihodnosti ne bo več tako utripal, kot bi moral. Točno tako mi je rekla. Če ne bi shujšal, bi torej imel težave s srcem. Oče me je takrat vzel resno v roke. V osmih mesecih sem nato izgubil 20 kilogramov. Takrat se je, kar se moje nogometne kariere tiče, začelo malce bolj resno," je pojasnjeval Janža in dodal, da ljudje na Poljskem, ko jim razlaga to zgodbo, sploh ne morejo verjeti, da se je to zgodilo. A se je.

Na polno je zasprintal do doma in si prislužil pizzo

"Če ne bi bilo očeta, sploh ne vem, če bi kdaj igral profesionalni nogomet. Bil je vseskozi z menoj, mi sestavljal jedilnike. Počel je vse možne zadeve, da sem lahko shujšal. Samo zaradi njega sem danes nogometaš. Verjetno sem pridobival kilograme tudi zaradi genov, po mamini strani družine so bolj okrogli. A je tudi res, da sem nezdravo jedel, pil preveč gaziranih pijač. Tega mi je bilo dovolj. Potem smo začeli z dieto. Več ali manj brez kruha, ocvrtih jedi in gaziranih pijač. Bilo je kar naporno," se je lotil diete. To pa še ni bilo vse.

Z Jako Bijolom tesno sodeluje v obrambni vrsti. Foto: Guliverimage

"Spomnim se še, kot da bi se zgodilo včeraj, kako je bilo nekega dne, ko sem že shujšal 10 kilogramov. Z očetom sva tekla, 200 metrov pred hišo pa mi je dejal, da bova šla, če bom zdaj na polno zasprintal do doma, potem za nagrado na pizzo. In sem mu verjel, motivacija je bila na višku. Stekel sem do hiše, kolikor so me nesle noge, in potem užival v svoji polovici margarite," je pojasnil Janža, veliki junak sladkega remija proti Danski (1:1), ki Slovenijo še kako ohranja v boju za napredovanje med najboljših 16. Naslednjič bo na delu v četrtek v Münchnu, ko se bo dvoboj začel že ob 15. uri.