Eden tistih, ki so na dvoboju evropskega prvenstva v nogometu med Slovenijo in Dansko (1:1) prijetno presenetili, je bil zagotovo Vanja Drkušić. Prepričan je, da lahko Slovenija v nadaljevanju turnirja pokvari načrte tudi Srbiji in Angliji. Zlasti s takšno pomočjo navijačev, ki so ga navdušili že na ogrevanju. ''Tega, kar sem takrat občutil, ne morem opisati z besedami,'' nam je po krstnem nastopu na velikih tekmovanju dejal 24-letni branilec Sočija.

Selektor Matjaž Kek je v enajsterico, ki je v Stuttgartu začela dvoboj z Dansko, nekoliko nepričakovano uvrstil tudi Vanjo Drkušića. Branilec Sočija je dobil prednost pred Davidom Brekalom in Miho Blažičem. Čeprav je bil to šele njegov osmi nastop za reprezentanco, njegov stanovski kolega Jaka Bijol, s katerim je sestavljal udarni par, je za primerjavo proti Danski proslavljal "abrahama", saj jih je zbral že 50, se je v Novem mestu rojeni nogometaš več kot izkazal.

Čeprav je imel opravka z zelo cenjenim in dragim napadalcem Manchester Uniteda Rasmusom Hojlundom, se je 24-letni branilec Sočija izkazal. Foto: Guliverimage

"To je bila zelo težka tekma. Največji test v moji karieri, sploh prva takšna tekma. Na začetku, ko sem izvedel, da bom igral, mi ni bilo lahko, a sem skušal ostati mirne glave," nam je Drkušić zaupal, kako je že med samimi treningi na Euru videl, da obstaja možnost za nastop proti Danski od prve minute. "Na dan tekme sem na sestanku izvedel, da bom začel. Na začetku je bilo prisotno nekaj treme, a mi je nato postalo lažje. Od samega ogrevanja dalje ne bi rekel, da sem kaj čutil," se je, čeprav na tako veliki tekmi ni še nikdar zaigral, izziva lotil sproščeno in neobremenjeno. Temu primerna je bila tudi predstava, saj se je odlično kosal z zvezdniškimi napadalci Danske.

Zadetek zaradi nezbranosti, posledice neizkušenosti

Christian Eriksen je v 17. minuti zatresel slovensko mrežo. Foto: Reuters Za popolno oceno mu je zmanjkalo le tistega, kar nima nobeden v njegovi ekipi. To pa so izkušnje z velikega reprezentančnega tekmovanja. To je Slovenijo tudi stalo edinega prejetega zadetka, ko ni znal ustaviti Jonasa Winda, ta pa je mojstrsko z asistenco zaposlil Christiana Eriksena, ki je pravočasno ušel Timiju Maxu Elšniku, in nato z natančnim strelom matiral Jana Oblaka. Ravno v 17. minuti, ko so Danci povedli z 1:0.

"Ta zadetek je odločil trenutek nezbranosti v naši ekipi. To je odraz tega, da je to za vse nas prvo veliko tekmovanje. To je odraz kančka neizkušenosti. Hvala bogu, da smo uspeli zadeti in izenačiti, s tem pa na tej težki tekmi osvojiti točko. To nam je lahko samo šola za naprej," je prepričan, da bodo izkušnje, pridobljene z zahtevnega začetka Eura 2024, še kako koristile njemu in njegovim soigralcem v nadaljevanju turnirja v Nemčiji.

"Šeško in Šporar bosta zadela proti Srbiji in Angliji''

Erik Janža je izenačil na 1:1 v 77. minuti. Foto: Reuters Slovenija si je priigrala kar nekaj priložnosti za izenačenje, a se ji ni izšlo. Andraž Šporar se je znašel v številnih nevarnih priložnostih, Benjamin Šeško je bil zelo blizu z dvema projektiloma z razdalje, drugi je zatresel vratnico, Adam Gnezda Čerin je z glavo meril mimo cilja. Se mu je takrat zazdelo, da je tekma kot zakleta za Slovenijo in bo morala Kekova četa v uvodnem dejanju Eura priznati premoč Dancem?

"Ne. Vedno pravim, da te mora nogomet, če delaš pošteno in dobro, tako kot smo mi, potem na koncu nagraditi. Prepričan sem, da bosta Šporar in Šeško zadela proti Srbiji in Angliji," je samozavestno dejal nekdanji branilec Brava. Nikakor naključno. Na vprašanje, ali bi lahko zaradi točke proti favorizirani Danski slovenski nogometaši poleteli in izgubili stik z realnostjo, je namreč odgovoril: "Definitivno ne. Samozavest smo izrazili že pred samim turnirjem. Verjamemo vase. Verjamemo, da smo sposobni igrati proti velikim reprezentancam, kar smo proti Danski tudi dokazali. Ne vidim razloga, da bi šli v tekmo s Srbijo in Anglijo prestrašeno ali kako drugače," se ne boji prihodnjih izzivov.

Slovenski navijači so navdušili Vanjo Drkušića. Podobno velja tudi za druge člane Kekove čete. Foto: Reuters

S pomočjo navijačev, ki so ga navdušili v Stuttgartu, bodo cilji še lažje izvedljivi. V zadnjih dneh, ko so stanovali v Stuttgartu, je srečeval navijače že na ulicah. "Slovenske drese smo videvali po ulicah, a spet ne toliko veliko. Smo pa vedeli, da jih bo prišlo veliko na tekmo. Ko smo tako prišli pred tekmo na ogrevanje in videli celotno tribuno obarvano s slovenskimi zastavami, je bil to res en poseben občutek, ki ga ne morem opisati."

"Ta trenutek sem si hotel zapomniti do konca mojega življenja"

Navijačem se zahvaljuje, da so prišli v Stuttgart v tako velikem številu. Foto: Guliverimage Podobno velja tudi za prizore po koncu dvoboja, ko je na stadionu grmelo "Kdor ne skače ni Sloven'c". "Bilo je zelo posebno. V tistem trenutku sem bil res pri stvari. Ta trenutek sem si hotel zapomniti do konca mojega življenja," je še dodal Drkušić, ki je na dvoboju z Dansko dokazal, da je lahko kos izzivom tudi na tako pomembnih tekmah, kot je Euro. To je velik napredek v karieri branilca, ki ne igra tako dolgo v članski reprezentanci.

"V nogometu se stvari hitro spreminjajo. Vedno sem verjel v svoje kvalitete. Selektor mi je v zadnjem letu in pol dal priložnost, da to dokažem. Na vsakem treningu sem dal 110 odstotkov, na koncu pa me je to nagradilo, saj se je selektor odločil, da me uvrsti v enajsterico," je vedno verjel, da bi lahko igral na takšni ravni. Nov izpit se po vrnitvi reprezentance v Wuppertal obeta ob koncu tedna, ko se bo Slovenija v Münchnu udarila s Srbijo. Še enim tekmecem, proti kateremu se lahko po mnenju Drkušića vsaj enakovredno kosa.