Običajna vprašanja o izzivu, ki ga predstavlja Avstrija na uvodni tekmi evropskega nogometnega prvenstva skupine D v Düsseldorfu, so bila na novinarski konferenci potisnjena v ozadje, ko je Kylian Mbappé odkrito spregovoril o svojih strahovih in dejal, da je položaj v Franciji resen.

"To je dogodek, ki ga še nikoli nismo videli," je dejal Mbappé. "In zato želim govoriti z vsem francoskim narodom, tudi z mladino. Smo generacija, ki lahko naredi razliko. Vidimo, da skrajneži trkajo na vrata oblasti in imamo priložnost oblikovati prihodnost naše države."

"Tekma z Avstrijo je pomembna, a je trenutni položaj v Franciji pomembnejši"

V soboto je francoska nogometna zveza pozvala k spoštovanju nevtralnosti državne reprezentance in povedala, da se Les Bleus ne bodo opredelili po odločitvi predsednika Emmanuela Macrona, ki je pred tednom razpisal predčasne parlamentarne volitve, ker ga je na volitvah za evropski parlament premagala skrajno desna stranka Marine Le Pen.

Ta poteza je Francijo potisnila v politično negotovost in razburkala finančne trge, saj je Macronova igra na srečo skrajni desnici ponudila priložnost za resnično politično moč, kar bi lahko oslabilo njegovo predsedovanje tri leta pred iztekom mandata. Javne raziskave kažejo, da bi lahko skrajno desna Nacionalna fronta (RN) prvič zmagala na predčasnih volitvah, ki bodo pred začetkom olimpijskih iger.

Selektor Didier Deschamps spoštuje pravico svojih igralcev do političnih pogledov. Foto: Guliverimage

Medtem ko je francoska zveza dejala, da zavrača vsak pritisk in politično uporabo državne reprezentance, je ob tem dodala, da imajo igralci svobodo izražanja svojih mnenj. Napadalec Marcus Thuram je ljudi pozval, naj se vsak dan borijo, da RN ne bi prevzela oblasti.

O tem je spregovoril tudi prvi zvezdnik francoske nogometne reprezentance Mbappé: "Delim njegovo mnenje. Delim isto mnenje, ko sem govoril o raznolikosti, strpnosti in spoštovanju. Tekma z Avstrijo je zelo pomembna. Mislim, da imam pravico reči to, vendar obstaja nekaj, kar je še pomembnejše od tekme."

"Kylian Mbappé je proti skrajnim pogledom in proti idejam, ki delijo ljudi. Želim biti ponosen, da zastopam Francijo. Nočem zastopati države, ki ne ustreza mojim vrednotam ali našim vrednotam," je govoril.

Želimo zaščititi vse svoje igralce in seveda francosko ekipo

Uefa ima stroga pravila proti političnim izjavam ekip ali igralcev, vendar Mbappé v ponedeljek na novinarski konferenci ni mogel mimo trenutnega stanja v Franciji. Kot je dejal, ni želel ukrasti pozornosti: "Vsem je mar. Vsi razumejo položaj v Franciji. Nekateri ljudje se počutijo udobneje, če nekaj rečejo in spregovorijo. Želimo zaščititi vse naše igralce in seveda francosko ekipo. Ampak razmišljali smo o tem in mislim, da bomo nekaj storili. Torej, bodite pozorni."

"Ljudje pravijo, naj ne mešamo nogometa in politike, vendar tukaj govorimo o položaju, ki je res pomemben, pomembnejši od igre. Razmere v naši državi so resne in moramo ukrepati," opozarja novi član Reala Madrida.

Trener Didier Deschamps je dejal, da spoštuje pravico svojih igralcev do političnih pogledov: "To je njihova svobodna volja. Moramo priznati, da so odlični igralci, ampak tudi francoski državljani in niso imuni ali ravnodušni do razmer v državi."