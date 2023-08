Shakira v zvezi s še enim zvezdnikom svetovnega športa?

46-letna kolumbijska pevka Shakira, ki se je lani ločila od španskega nogometaša Gerarda Piqueja, in britanski dirkač formule1 Lewis Hamilton sta "več kot prijatelja", poroča Daily Mail. Skupaj so ju opazili na številnih dogodkih.

Shakiro in 38-letnega Lewisa Hamiltona so prejšnji mesec opazili na jahti s prijatelji, skupaj sta se pojavila tudi na Veliki nagradi Velike Britanije in v nočnem klubu.

Oba naj bi bila še vedno samska, svobodna in počneta, kar ju je volja, je povedala novinarka, ki pozna Shakiro. Foto: Reuters Novinarka Jodie Martin, ki dobro pozna Shakiro, je razkrila, da sta kolumbijska pevka in britanski as formule 1 "več kot prijatelja". "Govorila sem z nekaterimi Shakirinimi prijatelji, ki so mi potrdili, da sta bila pevka in športnik vedno v prijateljskih odnosih, zdaj pa se je iz tega očitno razvilo nekaj več. Ni pa glede tega še nič uradnega, moji viri pravijo, da sta še vedno oba samska, svobodna in počneta, kar ju je volja."

Shakira in njen nekdanji mož, španski nogometaš Gerard Pique. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Nekateri viri na Ibizi so medtem poročali, da sta se slavna pevka in voznik formule 1 večkrat srečala v eni od tamkajšnjih vil, telefonske pogovore med Hamiltonom in Shakiro pa naj bi večkrat ujel tudi Hamiltonov šofer.