Shakira je priznala, da v obdobju, ko jo je izdal in prevaral njen nekdanji partner Gerard Pique, ni vedela, ali bo preživela, saj je bil ravno v tem času na intenzivni negi tudi njen 91-letni oče William Mebarak Chadid. Kot je povedala, se je njen oče hudo poškodoval ob padcu na prvem obhajilu njenega sina Milana, poroča PageSix.

Shakira: Vse se je zgodilo naenkrat

"Prišel je v Barcelono, da bi me potolažil, potem ko me je razjedala žalost zaradi moje ločitve," je za španski People o svojem očetu povedala 46-letna dobitnica grammyja. Kot je dodala, se je vse zgodilo naenkrat. "Moj dom je razpadal. Iz medijev sem izvedela, da sem bila prevarana, ko je bil moj oče na oddelku za intenzivno nego," je povedala kolumbijska pevka.

Nekdanji mož Gerard Pique je pevko in nekdanjo ženo Shakiro, s katero ima dva otroka, prevaral s študentko Claro. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pevkin oče je njen najboljši prijatelj

Shakira v tem obdobju tudi ni mogla po nasvete do očeta, ki ga ima sicer za najboljšega prijatelja. "Človek, ki sem ga imela najraje v življenju, moj oče, me je zapustil, ko sem ga najbolj potrebovala," je povedala pevka in dodala, da je očetu na poti okrevanja pomagala njegova odpornost – kot tudi njegov dolgoletni zakon z njeno mamo, Nidio Ripoll Torrado.

Pevka je še povedala, da je zakon njenih staršev odsev sanj, ki se njej niso uresničile, in dodala, da upa, da sta oba vzor njenima sinovoma, desetletnemu Milanu in osemletnemu Sashi.

Shakira z nekdanjim možem sovzgaja sinova

Z nekdanjim partnerjem, 36-letnim Gerardom Piquejem, po lanskoletni ločitvi, ki jo je sprožila nogometaševa nezvestoba, sovzgajata oba otroka, Shakira pa se je tudi iz Barcelone preselila v Miami, v svojih pesmih pa tudi orisala, da jo boli, ko vidi nekdanjega moža z novim dekletom, študentko Claro Chio Marti.

A Pique se za svoja dejanja v preteklosti ne namerava opravičiti in pravi, da je po ločitvi srečen. "Še naprej delam, kar hočem," je marca povedal za El Pais. "Na dan, ko bom umrl, se bom ozrl nazaj in upal, da sem vedno naredil, kar sem želel. Želim biti zvest samemu sebi," je še povedal. Medtem ko naj bi bil Pique v trdnem razmerju s Claro, pa Shakiro povezujejo z dirkačem formule ena Lewisom Hamiltonom. Pretekli mesec se je pevka v družbi igralca Toma Cruisa udeležila dirke formule ena v Miamiju, a zanikala vsakršno romantično razmerje s hollywoodskim zvezdnikom.

