Shakira je z otrokoma zapustila Barcelono

Kolumbijska pevka Shakira se je po razhodu z nogometašem Gerardom Piquejem odločila za še eno veliko spremembo - selitev iz Barcelone, ki je bila dolgo njen dom in kjer si je ustvarila družino.

"V Barceloni sem se ustalila, da bi moja otroka imela stabilnost. Prav to stabilnost, ki jo gremo zdaj iskat na drug konec sveta k moji družini, prijateljem in morju," je zapisala v objavi na Instagramu, "danes začenjamo novo poglavje iskanja sreče."

"Hvala vsem, ki ste z mano deskali po valovih Barcelone, mesta, v katerem sem se naučila, da prijateljstvo traja dlje kot ljubezen," je nadaljevala, "hvala vsem, ki ste mi pomagali, mi brisali solze, me navdihovali in mi pomagali rasti. Hvala vsem mojim španskim oboževalcem, ki so mi podarili svojo zvestobo in ljubezen."

Kam odhaja s sinovoma Milanom in Sasho, Shakira v zapisu ni razkrila, po poročanju več medijev pa naj bi šla v Miami, kjer je v preteklosti že živela.

