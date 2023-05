Shakira želi, da jo Tom Cruise pusti na miru

Pred nekaj tedni so se pojavila ugibanja, da je med pred kratkim ločeno igralko Shakiro in slavnim igralcem Tomom Cruisom nekaj več kot le prijateljstvo. Skupaj so ju opazili na tekmi formule 1 v Miamiju, zdaj pa so viru blizu igralke povedali, da ta naj ne bi bila zainteresirana za romantično razmerje z igralcem.

60-letni Tom Cruise in 46-letna pevka Shakira sta se skupaj udeležila dirke formule 1 v Miamiju, po dogodku pa so se pojavila ugibanja, da se med njima nekaj plete. Prav tako je vir blizu ameriškega igralca povedal, da Cruisa "Shakira zelo zanima in da bi jo rad zapeljal" ter da med njima obstaja kemija.

Občutki naj ne bi bili obojestranski

Prav tako naj bi si igralec zelo, celo obupno želel zmenka s pevko, ki pa naj bi bila trenutno "osredotočena na svojo družino" in nima namena, da bi se s kom romantično povezala. Nad pevko naj bi bil Cruise zelo navdušen in z njo celo čutil povezanost, a kot kaže, občutki med njima niso obojestranski.

Foto: Guliverimage

Revija Heat trdi, da naj bi si pevka želela, da se slavni igralec neha spogledovati z njo. Pri tem se sklicuje na vir, ki je ta mesec poročal o interakciji med njima. Pred tem sta se Cruise in Shakira poznala že nekaj let, a nista nikoli preživljala časa skupaj.

"Noče ga osramotiti ali vznemiriti"

Nekateri viri so poročali, da se je Cruise ob srečanju s Shakiro obnašal podobno kot takrat, ko se je prvič srečal z zdaj že nekdanjo ženo Katie Holmes, poroča britanski Mirror. O tem, kaj čuti do pevke, naj bi spregovoril tudi pred prijatelji, a Shakira do njega naj ne bi gojila podobnih čustev.

Foto: Guliverimage

Vir blizu Shakire je prav tako povedal, da je bila na dogodku zgolj prijazna. Z njim je pozirala na nekaj fotografijah in se med druženjem zabavala. "Noče ga osramotiti ali vznemiriti, vendar sama ne čuti nobene privlačnosti ali romantike. Bila je samo prijazna. Polaskana je, a je ne zanima," je za revijo Heat še povedal vir blizu kolumbijske pevke in igralke.

Po desetih letih se je ločila od nogometaša Piqueja

Shakira je junija lani sporočila, da se po več kot desetih letih ločuje od španskega nogometnega zvezdnika Gerarda Piqueja, s katerim ima dva sinova – desetletnega Milana in osemletnega Sasho. Pique je kolumbijsko pevko namreč prevaral s študentko Claro Chio Marti, novico o zvezi pa je par že javno potrdil.

Cruise je bil poročen že trikrat, med letoma 1987 in 1990 z igralko Mimi Rogers, med letoma 1990 in 2001 z Nicole Kidman ter med letoma 2006 in 2012 s Katie Holmes. S Kidmanovo ima posvojena sina in hčerko, s Holmesovo pa biološko hčer Suri.

Po ločitvi se je Shakira z otrokoma iz Barcelone preselila v Miami, kjer so jo pred kratkim ujeli na ladji, na kateri je uživala s prijatelji in družino. Ob selitvi naj bi začela novo poglavje iskanja sreče. Foto: Profimedia