Inšpekcija za kmetijstvo inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo bo tudi letos v poletnih mesecih oz. do začetka novembra izvajala poostren nadzor sporočanja števila čebeljih družin v register čebelnjakov.

Na podlagi pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč zanje je vsak čebelar dolžan v register čebelnjakov sporočiti podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznih čebelnjakih na dan 15. aprila in 31. oktobra, so v sporočilu za javnost spomnili na inšpektoratu.

Podatke je treba sporočiti najpozneje do 1. decembra za oba navedena datuma. Sporoča se število vseh čebeljih družin, vključno z rezervnimi družinami, ki jih ima čebelar v lasti na dan popisa.

Rezultate nadzora bo inšpektorat objavil po koncu poostrenih nadzornih aktivnosti.