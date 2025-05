V sredo zjutraj je urbana čebelarja Franca Petrovčiča in Gorazda Trušnovca presenetil klic, da so panji na območju zapora na Igu, kjer izvajajo program Medena celica – učenje čebelarjenja z zaprtimi osebami, poškodovani. Ob pregledu so ugotovili, da jih je obiskal medved.

Medved je povzročil škodo, predvsem pa je uničil čebeljo družino. Foto: Urbani čebelar "Na urbanem območju, na odprtem oddelku zapora na Igu, kjer so panji s čebelami, obiska medveda nismo pričakovali," je za Siol.net povedal Franc Petrovčič. Obisk naj bi se zgodil med 2. in 3. uro ponoči, takrat je bilo slišati tudi močno lajanje okoliških psov, v sredo zjutraj pa so ugotovili, kaj se je zgodilo.

Kakšna je škoda? "Medišče je ostalo nedotaknjeno, je pa postrgal vso beljakovinsko bogato zalego in uničil eno od štirih družin oziroma, kaj bo s to družino, je za zdaj še težko reči," pojasni Petrovčič, ki pove še, da takega obiska res niso pričakovali, da pa je tudi gozdarski nadzornik dejal, da gre za slovensko realnost in nas tudi v urbanem okolju ne more nič presenetiti.

Čebelarjenje z zaprtimi osebami

Pred dobrimi štirimi leti so v zaporu na Igu, konkretno na Odprtem oddelku Ig, dislociranem odprtem oddelku ljubljanskega zapora za moške, začeli izvajati projekt Medena celica – čebelarjenje z zaprtimi osebami, katerega cilj je večplasten: ozaveščanje o pomenu čebel, pridobivanje uporabnih znanj ter spodbujanje senzibilnosti do okolja in skupnosti.

Obiska medveda na tem območju niso pričakovali. Foto: Urbani čebelar Kot pravijo v društvu Urbani čebelar, čebelarjenje "ljudi senzibilizira – postanejo bolj pozorni na naravo in se prek čebel tudi prilagajajo določenemu okolju". Prav to je bilo tudi vodilo projekta, ki vključuje vse od teoretičnega izobraževanja, priprave satnikov, praktičnega dela s panji in čebeljimi družinami pa do točenja medu in podelitve certifikatov čebelarskih vajencev.

V upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so projekt Medena celica prepoznali kot koristno aktivnost za zaprte osebe, ki jih usmerja v pridobitev novih znanj in veščin, uporabnih tudi po odpustu iz zapora, hkrati pa prispeva h koristnemu preživljanju časa med prestajanjem kazni in razbremenjuje čas omejene svobode.

Medena celica v zaporu je eden izmed 15 pilotnih projektov v 12 evropskih mestih, ki potekajo v okviru evropske pobude FoodE – Food Systems in European Cities, financirane iz programa Obzorje 2020. FoodE raziskuje trajnostne načine pridelave hrane v mestih, projekt na Igu pa je edinstven primer povezovanja čebelarstva, resocializacije in urbanega okolja.