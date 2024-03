Novi učni čebelnjaki bodo pomladi razveselili nove osnovnošolce

Trajnostni projekt #PRVAčebela že peto leto čebelarstvo približuje mlajšim generacijam. Do 20. maja, ko praznujemo svetovni dan čebel, bodo nove štiri osnovne šole prejele svoj učni čebelnjak s čebeljimi družinami. Čebelnjaki so namenjeni učencem čebelarskih krožkov kot spodbuda pri učenju o čebelah, pridobitve pa se bodo tokrat veselili v občinah Črna na Koroškem, Kranj, Tabor in Zavrč. Skupaj z novimi postavitvami bo to pomlad po Sloveniji postavljenih že 20 učnih čebelnjakov, #PRVAčebela pa s tem utrjuje status ene najuspešnejših pobud za ohranjanje čebel in slovenske tradicije čebelarstva.

Prvi učni čebelnjak #PRVAčebela že od leta 2020 uporabljajo v Občini Vojnik in učenci POŠ Nova Cerkev. Foto: PRVA Pokojninska druzba

Na podlagi javnega razpisa in javnega glasovanja, ki je potekalo od decembra 2023 do februarja 2024, je Čebelarska zveza Slovenije skupaj s PRVO Pokojninsko družbo, pokroviteljem projekta, izbrala nove prejemnike učnih čebelnjakov. To so čebelarska društva z dolgoletno tradicijo, ki s čebelarskimi krožki delujejo na bližnjih osnovnih šolah. Skupaj z lokalnimi skupnostmi bodo do svetovnega dneva čebel odprtja organizirali na Osnovni šoli Stražišče (Kranj) oziroma na podružnični šoli Besnica; na Osnovni šoli Cirkulane (Zavrč) in Osnovni šoli Vransko (Tabor). Po hudih naravnih nesrečah, ki so lani doletele Črno na Koroškem, partnerja svoj jubilejni, 20. učni čebelnjak podarjata učencem in učenkam Osnovne šole Črna na Koroškem.

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je poudaril: »Tudi letos nas je razveselil odziv čebelarskih društev. To kaže, da je društvom mar za vzgojo čebelarskega podmladka, da se zavedajo, da samo s teoretičnim znanjem preprosto ne gre. Ključni del usposabljanj mladih čebelarjev je zato prenos teorije v prakso, učni čebelnjaki pa so namenjeni prav temu. Ta pomlad bo posebna, saj s PRVO postavljamo že 20. učni čebelnjak. Zgledno partnerstvo bomo zato skupaj predstavili na praznovanju svetovnega dneva čebel in slovenskega čebelarskega praznika 18. maja v Beltincih, kjer bomo tudi simbolično predali čebelnjak Črni na Koroškem. Vsem štirim čebelarskim društvom čestitam, v imenu Čebelarske zveze Slovenije pa se za pet let sodelovanja pri opremljanju čebelarskih društev z učnimi čebelnjaki zahvaljujem PRVI. Takšne akcije so temelj za nadaljnji razvoj slovenskega čebelarstva in verjamem, da bomo tovrstne projekte izvajali tudi v prihodnje.«

Številne občine #PRVOčebelo že dobro poznajo. Z učnimi čebelnjaki že pridelujejo medene pridelke na šolah v občinah Dobrovnik, Ivančna Gorica, Kočevje, Laško, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Mokronog - Trebelno, Pivka, Rače, Sveta Ana, Šmarje pri Jelšah in Vojnik. Ob začetku aktualnega šolskega leta 2023/24 so začeli praktično znanje pridobivati tudi krožkarji na osnovnih šolah v občinah Cerklje na Gorenjskem, Slovenj Gradec, Trebnje in Žalec.

Peto leto sodelovanja z mladimi, posredno tudi z njihovimi družinami, pomeni pomembno naložbo v trajnostno prenovo in v varnejše okolje za prihodnje generacije ‒ v skupini PRVA so zavezani k odgovornosti do tega. »Učne čebelnjake smo postavili v že skoraj vseh slovenskih regijah, ob čemer sta poglavitna cilja otroke na prijeten način seznanjati z osnovami čebelarjenja in jih spodbuditi za delo s čebelami. Bolj zelen jutri pomagajo ohranjati tudi naši zavarovanci, do danes nam je uspelo posaditi več kot 250 tisoč medovitih sončnic, k sajenju pa bomo v prihodnjih mesecih spodbujali tudi sledilce naših družbenih omrežij. Posebna zahvala ob peti obletnici pobude #PRVAčebela gre tudi že več kot 16 tisoč posameznikom, ki so na naši spletni strani oddali svoj glas za izbrano čebelarsko društvo, ki pomaga ohranjati čebele znotraj njihove lokalne skupnosti. Le povezani smo na pravi poti,« je povzela Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice.

