Konec avgusta 2024 je inšpekcija uprave za varno hrano izvedla inšpekcijski nadzor z namenom preverjanja postopkov zdravljenja čebel pri čebelarju z območja Bele krajine. "Ker so bila v okviru nadzornih aktivnosti ugotovljena tudi neskladja glede izpolnjevanja standardov za ekološko proizvodnjo, je certifikacijski organ za ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih proizvodov in živil zavezancu konec leta 2024 odvzel certifikat eko," so danes pojasnili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Zasegli tri tone, našli kozarce medu iz Lidla

Inšpekcija je v postopku nadzora zadržala nekaj več kot tri tone medu, tako da domnevno sporni med ni bil dan na trg, so poudarili.

Rezultati analiz zadržanega medu so pokazali, da med ni predstavljal tveganja za potrošnika, vendar je bila v satju potrjena prisotnost snovi, ki niso dovoljene za uporabo v ekološkem čebelarstvu. "Prisotne snovi so sicer dovoljene za zdravljenje čebel," so izpostavili na upravi.

Kot so poročali mediji, so inšpektorji med hišno preiskavo, ki so jo na podlagi odredbe sodišča opravili 7. januarja, našli tudi kozarce medu, kupljenega v Lidlu in drugih trgovinah.

Na upravi so danes potrdili, da so v okviru hišne preiskave, izvedene januarja letos, "ugotovili nova dejstva, na podlagi katerih je postavljen sum goljufive prakse večjih razsežnostih". Ob tem so dodali, da bo zaradi interesa postopka, ki je še v teku, uprava javnost o vseh ugotovitvah obvestila po zaključku preiskave.

Cilj uprave za varno hrano ostajata zagotavljanje varne hrane in zaščita potrošnikov, zato bo v primeru, da se med omenjeno preiskavo ugotovijo neskladja, ki bi nakazovala na neposreden sum ali obstoj neskladnosti oziroma nevarnosti proizvodov, danih v promet, o tem obvestila javnost prek portala, na katerem se objavljajo nevarni in neskladni izdelki," je že pred dnevi zapisala uprava.

Generalna direktorica uprave Vida Znoj je za Delo potrdila, da se preiskava, ki poteka od druge polovice lanskega leta, nanaša tudi na prodajo medu drugih proizvajalcev in uporabo zdravil za zdravljenje čebel pri omenjenem čebelarstvu.

Testirali so konkurenco

Družina Vajda ima na osmih lokacijah v Beli krajini več kot 200 čebeljih družin, čebelje pridelke pa prodaja tudi v svoji prodajalni Apiteka Karnika v Ljubljani. Kot ustanovitelj Karnike je naveden sin ustanovitelja čebelarstva Maksimiljana Vajde Milan Vajda.

Na vprašanje Dnevnika, ali so inšpektorji pri njih res našli kozarce medu, kupljene v Lidlu, je Milan Vajda odgovoril, da medu niso kupili zaradi ekološkega čebelarstva, niti ga niso prodajali. Kupili pa naj bi nekaj kozarcev kot vzorce, pri katerih raziskujejo, ali je med pravi ali ne, ali kristalizira ali ne, saj da tako testirajo konkurenco. Iz nekaj litrov kupljenega medu naj bi tudi poskusili narediti medico, je povedal. Glede nedovoljenih kemičnih snovi, ki naj bi jih odkrili v njihovem medu, pa je dejal, da nadzor glede tega še ni končan.