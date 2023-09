Pirc Musar: Od čebel je odvisna vsaka tretja žlica naše hrane #foto

"Čebele in opraševalci so ključni za zdravje ekosistemov na svetovni ravni, kajti od njih je odvisno razmnoževanje skoraj 90 odstotkov prostoživečih rastlinskih vrst," je med drugim poudarila Pirc Musar.

"Čebele in opraševalci so ključni za zdravje ekosistemov na svetovni ravni, kajti od njih je odvisno razmnoževanje skoraj 90 odstotkov prostoživečih rastlinskih vrst," je med drugim poudarila Pirc Musar. Foto: Katja Kodba/STA

Predsednica je ponosna na prispevek Slovenije k mednarodnemu ozaveščanju o pomenu čebel in drugih opraševalcev ter prizadevanjem za njihovo zaščito. Slovenski čebelarji so v svetu poznani in zaželeni kot odlični in dobro organizirani strokovnjaki, saj čebelarijo na čebelam prijazen in trajnosten način, je dejala.

Izpostavila je znanje, ki so ga v Sloveniji razvili za čebelarjenje invalidov in med drugim vključuje prilagoditev čebelnjaka ter čebelarski priročnik za invalide. To znanje Slovenija zdaj izvaža.

"Čebelarji na invalidskih vozičkih v Sloveniji že vrsto let uspešno čebelarijo, kar jim omogoča nenehen stik z naravo in ne nazadnje tudi dodaten vir preživetja. V zadnjem času smo začeli uspešno izvajati projekte za čebelarjenje invalidov tudi v tujini, saj ima čebelarstvo edinstven potencial za zmanjševanje družbene in okoljske ranljivosti," je povedala.

"Živimo v času trojne okoljske krize"

Prehranski varnosti bo Pirc Musar posvetila svoj drugi predsedničin forum čez dober mesec dni. "Živimo v času trojne okoljske krize - podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti in onesnaževanje, ki ogroža preživetje človeštva," je dejala.

Spomnila je, da je Slovenija prva država na svetu, ki je čebelarstvo kot način življenja vpisala na Unescov seznam za nesnovno dediščino in izpostavila pomen čebel za svetovno prehransko varnost.

ČZS slavnostno akademijo pripravila ob 150-letnici organiziranega čebelarstva

Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je slavnostno akademijo pripravila ob 150-letnici organiziranega čebelarstva, 20-letnici Apimondie Ljubljana 2003 ter 250-letnici smrti začetnika modernega čebelarstva Antona Janše in začetku delovanja Čebelarske šole Antona Janše.

Na akademiji so med drugim sodelovali nekdanji predsednik ČZS in predsednik organizacijskega odbora Apimondie Ljubljana 2003 Lojze Peterle, predsednik mednarodne čebelarske organizacije Apimondia Jeff Pettis in predsednik ČZS Boštjan Noč. Udeležili sta se je tudi kmetijska ministrica Irena Šinko in ministrica za kulturo Asta Vrečko.